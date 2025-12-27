Banderazo de la afición de Municipal previo a la final

En el último entrenamiento de Municipal, el cual se hizo anoche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, decenas de aficionados se acercaron a darle el famoso banderazo a su equipo. El momento ha sido espectacular y lleno de colorido, el cual ya abarca mucho espacio en el mundo digital.
Cerrando su preparación en El Trébol, los jugadores de Municipal fueron despedidos por la fiel afición roja, quienes sin importar el clima frío, ni el horario, se acercaron al mítico estadio Manuel Felipe Carrera y con porras, aplausos, bengalas y ante todo, mucha fe, alentaron a los suyos y pidieron el título 33.
El banderazo de la afición escarlata superó las expectativas luego de que en redes sociales surgiera los rumores de que muchos aficionados ediles están tratando de vender sus boletos por la falta de confianza que le tienen al club en remontar el 0-2 que les encajó Antigua G. F. C. en el duelo de ida.
Anoche se vivió una gran fiesta en la puerta principal del estadio de los "Rojos", escenario deportivo que espera recibir hoy a miles y miles de aficionados quienes llegarán con la fe de que su equipo logre remontar un marcador, el cual lo hizo hace más de 23 años cuando perdió ante Comunicaciones el duelo de ida 0-2.
La Copa 33
Municipal busca esta noche, a las 18:00 horas, su título 33 de su historia y el 18 en torneo cortos, pero para ello debe superar los goles marcados por Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis si desea ser monarca nacional.
De ser campeones, Municipal superará a Comunicaciones, que tiene 32 títulos de Liga Nacional, y pasará al frente como el club con más compas de liga en la historia del balompié chapín.
Es de recordar que con el hecho de llegar a la final, y luego de que Concacaf acreditara un espacio más para los clubes guatemaltecos en Copa Centroamericana 2026, tanto Antigua y Municipal tienen derecho a participar en el evento internacional, aunque aún se está a la espera de una aprobación por parte de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) sobre la forma en que serán designados los boletos.
LA AFICIÓN ROJA CR33 ??— espaciofutbol (@espaciofutboI) December 27, 2025
Banderazo del Rojo ? pic.twitter.com/fnzAUoiaKK
¿Qué es un banderazo?
Un banderazo en el contexto del futbol (especialmente en países de habla hispana como Argentina, México, Uruguay, Guatemala y otros de Latinoamérica) es una concentración masiva de hinchas para apoyar al equipo antes de un partido importante.
Se caracteriza por el despliegue de banderas gigantes, cánticos, bombos, bengalas y una atmósfera de fiesta apasionada. Suele realizarse en el estadio durante un entrenamiento abierto, en la concentración del equipo (como un hotel) o en un lugar público emblemático.
? BANDERAZO ESCARLATA?— Elizabeth González (@Elizabeth27gt) December 27, 2025
Municipal recibió el respaldo total de su afición previo a la final de vuelta del Torneo #Apertura2025 de la #LigaGuate. ??⚽️
Los rojos van en búsqueda de la remontada en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol". ⬆️?️☘️#Municipal #Rojos pic.twitter.com/1JTynyX6gB