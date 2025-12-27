 Cristiano Ronaldo a 44 de lograr los 1000 goles
Deportes

Cristiano Ronaldo a 44 de lograr los 1000 goles

El Al Nassr goleó al equipo Al Okhdood 3-0, que incluyó doblete de "CR7", que el 5 de febrero de 2026 cumple 41 años.

Cristiano Ronaldo marcó doblete este sábado
Cristiano Ronaldo marcó doblete este sábado / FOTO: @AlNassrFC_EN

Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí y acercó al astro luso, a punto de cumplir 41 años, a 44 goles de los 1000 que pretende y que hasta ahora nadie ha conseguido.

Cristiano Ronaldo sigue firme hacia su objetivo. No para de marcar el portugués que marcó a la media hora y en el añadido antes del descanso y también en la segunda parte un gol que fue invalidado.

Abrió el marcador el exjugador del Real Madrid en el 31, al anotar a puerta vacía, en boca de gol, un centro de Abdulelah Al Amri. El segundo fue en la última acción antes del intermedio cuando recibió un pase desde la derecha del croata Marcelo Brozovic que remató de tacón y superó otra vez al brasileño Samuel Portugal.

Lleva Cristiano 956 goles: 156 con la selección y 40 en lo que va de 2025 que le han erigido en el primer y hasta ahora único jugador en llegar a esta cifra en catorce años naturales distintos. En los diez que va de Liga de Arabia Saudí lleva doce dianas. Es el máximo anotador de la competición.

Su compatriota Joao Felix, en el tiempo añadido, redondeó el triunfo del Al Nassr que supera en cuatro goles al Al Hilal, segundo, y en cinco al Al Taawon.

Mensaje de Cristiano Ronaldo 

Tras su gol, el seleccionado de Portugal publicó en sus redes sociales una fotografía donde se le ve festejando un gol ante el Al Okhdood, y un texto que decía: "¡El trabajo duro es el camino al éxito!". 

Jugadores que han llegado a mil goles: 

Ningún jugador profesional de futbol ha alcanzado los 1000 goles en partidos oficiales (competiciones de liga, copas nacionales/internacionales y selecciones mayores, excluyendo amistosos).

Los registros oficiales más aceptados (por FIFA, IFFHS y RSSSF) sitúan al máximo goleador histórico en Cristiano Ronaldo. 

Algunos históricos superan los 1000 si se incluyen amistosos, exhibiciones, partidos no competitivos o juveniles:

  • Pelé: Más de 1280 goles (incluyendo muchos amistosos con Santos)
  • Romário: Reclamó más de 1000 (incluyendo no oficiales).

*Información EFE

