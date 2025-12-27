 Muere Fernando Martín, técnico del Valencia Femenino B
Deportes

Tragedia enluta al Valencia tras muerte de uno de sus técnicos

Fernando Martín murió en un naufragio junto a tres de sus hijos: Sobrevivió su esposa y una hija.

Muere técnico del Valencia Femenino B y tres de sus hijos
Muere técnico del Valencia Femenino B y tres de sus hijos / FOTO: EFE y redes sociales

Los cuatro miembros de una misma familia que siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos.

Según los datos facilitados a EFE este sábado por el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Valencia confirma muerte de entrenador y tres de sus hijos

"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales", anunció la institución en redes sociales.

Añadió: "Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF".

Siguen labores de búsqueda

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

La embarcación se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

Martín Carreras, que como jugador hizo carrera en diversos clubes de la Comunidad Valenciana, la Cultural Leonesa y el Cartagena, asumió esta temporada el puesto de entrenador del Valencia Femenino B, de Tercera RFEF.

*Información EFE.

