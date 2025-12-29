 Joan Laporta imputado por una presunta estafa en 2016
Deportes

Joan Laporta imputado por una presunta estafa en 2016

Se ha admitido trámite la querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store

Compartir:
Joan Laporta, imputado por una presunta estafa a una inversora en 2016
Joan Laporta, imputado por una presunta estafa a una inversora en 2016 / FOTO: EFE

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigados, el próximo 16 de enero, al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste y a los exdirectivos de la entidad Xavier Sala i Martín y Joan Oliver por un presunto delito de estafa de 91.500 euros a una persona inversora en 2016.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, ha admitido trámite la querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.

La querellante invirtió, a mediados de 2016, a través de un agente de banca privada, 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6% de interés, en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División.

La mujer desembolsó también otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona.

Laporta, administrador solidario de Core Store

Además de tener, a priori, una muy buena rentabilidad, el principal atractivo de ambos proyectos residía "en la reputación pública y profesional de los intervinientes", pues se trataba de "figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial", señala la querella.

Laporta figuraba entonces como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, exdirector general durante su primer mandato como presidente de la entidad azulgrana, consejero delegado del Reus Deportiu hasta su desaparición y representante legal de CSSB Limited.

De los 104.000 euros invertidos, la persona afectada solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades.

Y, tras conocer a través del documental 'Laportagate-El caso del Reus 2', que otras personas habían acometido inversiones fallidas similares a las suyas en Core Store y CSSB Limited, decidió contactar con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados, para emprender acciones legales.

Esta es la tercera causa abierta en la que se investiga a Joan Laporta por presunta estafa por su vinculación con las sociedades Core Store y CSSB Limited.

*Información EFE.

En Portada

Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales t
Nacionales

Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales

07:29 AM, Dic 29
Joan Laporta imputado por una presunta estafa en 2016t
Deportes

Joan Laporta imputado por una presunta estafa en 2016

08:31 AM, Dic 29
Publican reglamento de la Ley de Competenciat
Nacionales

Publican reglamento de la Ley de Competencia

08:44 AM, Dic 29
Instalarán nuevos equipos de escaneo en Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Instalarán nuevos equipos de escaneo en Aeropuerto La Aurora

07:52 AM, Dic 29

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCDonald Trumpredes socialesMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos