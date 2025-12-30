Resumen del año 2025 de Lionel Messi

El año 2025 fue un año excepcional para Lionel Messi, a sus 38 años, consolidándose como una leyenda viva del futbol con un rendimiento impresionante en el Inter Miami y contribuciones clave en la selección argentina.
Con Inter Miami en la MLS, Messi lideró a su club a su primera MLS Cup en la historia, venciendo 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final (con dos asistencias de "Leo").
Asimismo, ganó el MVP de la liga por segundo año consecutivo (primero en la historia de la MLS en lograrlo back-to-back).
Se llevó el Botín de Oro como máximo goleador y fue clave en los playoffs con récords de contribuciones.
En la temporada regular: 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos (48 contribuciones totales, segundo mejor registro histórico).
En total, con el Inter Miami (incluyendo playoffs y otros torneos): Alrededor de 43 goles en 47 partidos.
Mundial de clubes y lesiones
Participó en el Mundial de Clubes (edición expandida en Estados Unidos), aunque con resultados mixtos para el equipo.
Sufrió algunas lesiones musculares (principalmente en piernas y hamstring) que lo marginaron de varios partidos, pero regresó fuerte y gestionó bien la carga física.
Extendió su contrato hasta 2028 y superó récords como el de más asistencias históricas en fútbol.
Lionel Messi con Argentina
Con la selección argentina, Lionel Messi jugó pocos partidos (alrededor de 5-6), priorizando su físico por lesiones y el enfoque en el club. Anotó 3 goles y dio asistencias clave.
Argentina completó las Eliminatorias Sudamericanas clasificando al Mundial 2026 (ya estaban prácticamente adentro).
No hubo torneos mayores en 2025, solo eliminatorias y amistosos; Messi se prepara para defender el título mundial en 2026.
Otros hitos
- Nombrado Mejor Jugador Masculino de Todos los Tiempos por la IFFHS
- Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos
- Visitas promocionales (como a India) y cierre del año en Rosario, Argentina, con su familia.
*Información de Grok.