2025 dejó cetros inéditos y clubes que volvieron a la gloria

El fútbol mundial vivió en 2025 uno de los cierres de temporada más sorprendentes, emocionantes y, para muchos, impredecibles de las últimas décadas. La lógica histórica y el peso de las camisetas quedaron en segundo plano ante un fenómeno poco común: clubes que jamás habían sido campeones, o que llevaban décadas sumidos en la espera, finalmente alcanzaron la gloria. Este año quedará marcado como una auténtica revolución competitiva, donde la perseverancia, los proyectos colectivos y las decisiones valientes superaron a los nombres rutilantes.
El caso más simbólico es el del Paris Saint-Germain, que tras 55 años de existencia logró conquistar por primera vez la UEFA Champions League. Paradójicamente, lo hizo sin las grandes figuras que durante años encabezaron su ambicioso proyecto. Bajo la dirección de Luis Enrique y con un equipo equilibrado, el conjunto parisino firmó una temporada perfecta al ganar el triplete nacional y cerrar la campaña con una contundente victoria 5-0 sobre el Inter de Milán en la final europea. La ansiada "Orejona" llegó cuando el PSG apostó más por la idea que por el brillo individual.
2025, un año inédito en el mundo del futbol
En Inglaterra también se escribieron páginas históricas. El Crystal Palace levantó su primer trofeo de máxima categoría al ganar la FA Cup frente al Manchester City, coronando un proceso colectivo en el que destacaron Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. A su vez, el Newcastle United rompió una sequía de 70 años al conquistar la EFL Cup, devolviendo la ilusión a una afición acostumbrada a la nostalgia. Ambos títulos demostraron que la paciencia y la coherencia deportiva aún pueden competir contra los gigantes económicos.
Italia y Alemania no se quedaron atrás. El Bologna volvió a celebrar un título después de más de medio siglo al ganar la Copa de Italia, reafirmando el resurgir de una institución histórica que marcó época antes de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el Stuttgart sorprendió al alzarse con la Copa nacional tras 18 años, confirmando que su proyecto deportivo va más allá de resultados inmediatos y devolviendo protagonismo a uno de los clubes más tradicionales del país.
En América, las emociones fueron igual de intensas. Cruz Azul volvió a reinar en la Concacaf tras 15 años, Toluca recuperó el dominio local en México y, en Argentina, Platense protagonizó una de las historias más románticas del año al ganar su primer título de liga en 120 años de existencia. Eliminando a varios "grandes" y con un presupuesto modesto, el "Calamar" demostró que el fútbol aún guarda espacio para las gestas improbables.
Así, el 2025 se consolida como un año "loco" y memorable para el fútbol mundial. Un periodo en el que se rompieron maldiciones, se desafiaron jerarquías y se recordó que la esencia de este deporte sigue siendo la emoción, la incertidumbre y la capacidad de soñar, incluso para quienes esperaron toda una vida por ese momento de gloria.