 2025 dejó cetros inéditos y clubes que volvieron a la gloria
Deportes

El 2025 dejó campeones inéditos y equipos que volvieron a la gloria

El fútbol vivió un 2025 inolvidable: PSG campeón de Europa por primera vez, Crystal Palace y Platense hicieron historia, y varios clubes tradicionales volvieron a celebrar tras muchos años.

Compartir:
PSG celebró su primera Champions con sus aficionados - PSG
PSG celebró su primera Champions con sus aficionados / FOTO: PSG

El fútbol mundial vivió en 2025 uno de los cierres de temporada más sorprendentes, emocionantes y, para muchos, impredecibles de las últimas décadas. La lógica histórica y el peso de las camisetas quedaron en segundo plano ante un fenómeno poco común: clubes que jamás habían sido campeones, o que llevaban décadas sumidos en la espera, finalmente alcanzaron la gloria. Este año quedará marcado como una auténtica revolución competitiva, donde la perseverancia, los proyectos colectivos y las decisiones valientes superaron a los nombres rutilantes.

El caso más simbólico es el del Paris Saint-Germain, que tras 55 años de existencia logró conquistar por primera vez la UEFA Champions League. Paradójicamente, lo hizo sin las grandes figuras que durante años encabezaron su ambicioso proyecto. Bajo la dirección de Luis Enrique y con un equipo equilibrado, el conjunto parisino firmó una temporada perfecta al ganar el triplete nacional y cerrar la campaña con una contundente victoria 5-0 sobre el Inter de Milán en la final europea. La ansiada "Orejona" llegó cuando el PSG apostó más por la idea que por el brillo individual.

Foto embed
Gianluigi Donnarumma fue campeón de la Champions con el PSG - Manchester City

2025, un año inédito en el mundo del futbol

En Inglaterra también se escribieron páginas históricas. El Crystal Palace levantó su primer trofeo de máxima categoría al ganar la FA Cup frente al Manchester City, coronando un proceso colectivo en el que destacaron Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. A su vez, el Newcastle United rompió una sequía de 70 años al conquistar la EFL Cup, devolviendo la ilusión a una afición acostumbrada a la nostalgia. Ambos títulos demostraron que la paciencia y la coherencia deportiva aún pueden competir contra los gigantes económicos.

Italia y Alemania no se quedaron atrás. El Bologna volvió a celebrar un título después de más de medio siglo al ganar la Copa de Italia, reafirmando el resurgir de una institución histórica que marcó época antes de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, el Stuttgart sorprendió al alzarse con la Copa nacional tras 18 años, confirmando que su proyecto deportivo va más allá de resultados inmediatos y devolviendo protagonismo a uno de los clubes más tradicionales del país.

En América, las emociones fueron igual de intensas. Cruz Azul volvió a reinar en la Concacaf tras 15 años, Toluca recuperó el dominio local en México y, en Argentina, Platense protagonizó una de las historias más románticas del año al ganar su primer título de liga en 120 años de existencia. Eliminando a varios "grandes" y con un presupuesto modesto, el "Calamar" demostró que el fútbol aún guarda espacio para las gestas improbables.

Así, el 2025 se consolida como un año "loco" y memorable para el fútbol mundial. Un periodo en el que se rompieron maldiciones, se desafiaron jerarquías y se recordó que la esencia de este deporte sigue siendo la emoción, la incertidumbre y la capacidad de soñar, incluso para quienes esperaron toda una vida por ese momento de gloria.

Foto embed
Crystal Palace conquista la FA Cup 2025 tras derrotar al Manchester City - Agencia EFE

En Portada

Incendio consume recicladora en zona 3 de Villa Nuevat
Nacionales

Incendio consume recicladora en zona 3 de Villa Nueva

07:51 AM, Dic 31
Roberto Carlos, en observación médica tras una cirugía en Brasilt
Deportes

Roberto Carlos, en observación médica tras una cirugía en Brasil

07:19 AM, Dic 31
Cifra de guatemaltecos retornados desde EE. UU. cae un 22% en 2025t
Nacionales

Cifra de guatemaltecos retornados desde EE. UU. cae un 22% en 2025

07:16 AM, Dic 31
Asalto a vendedor rutero en zona 7 queda grabado en video y alerta a vecinost
Nacionales

Asalto a vendedor rutero en zona 7 queda grabado en video y alerta a vecinos

08:08 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialDonald Trumpredes socialesMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos