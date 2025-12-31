El Real Madrid cierra 2025 como líder del ranquin UEFA

El Real Madrid cierra el año 2025 consolidado como el club líder del ranquin de coeficientes de la UEFA, una clasificación que refleja el rendimiento de los equipos en las competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas. El conjunto blanco vuelve a situarse en lo más alto del panorama continental gracias a su regularidad y a su capacidad para competir al máximo nivel en los torneos organizados por el máximo organismo del fútbol europeo.
Según los datos publicados, el Real Madrid acumula un total de 131.500 puntos, superando a gigantes históricos del fútbol europeo como el Bayern Múnich y el Inter de Milán. Este liderato no es fruto de un solo curso, sino del trabajo sostenido en la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League, con especial peso de sus conquistas de la Champions en 2022 y 2024, títulos que han reforzado su posición dominante en Europa.
Real Madrid sigue sobresaliendo en Europa
El top 10 del ranquin de coeficientes UEFA queda de la siguiente manera:
- Real Madrid - 131.500
- Bayern de Múnich - 124.250
- Inter de Milán - 121.250
- Manchester City - 117.750
- Liverpool - 115.500
- PSG - 109.500
- Borussia Dortmund - 98.750
- Bayer Leverkusen - 98.250
- Barcelona - 96.250
- Arsenal - 93.000
Dentro de los diez primeros clasificados destacan dos clubes españoles, con el Barcelona acompañando al Real Madrid, además de una fuerte presencia de equipos alemanes e ingleses, lo que evidencia el alto nivel competitivo de estas ligas.
Para el club blanco, este liderato supone el segundo año consecutivo al frente del ranquin, reafirmando su estatus como referencia europea y cerrando 2025 con una nueva muestra de su hegemonía histórica en el fútbol continental.