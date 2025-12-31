Fallecimientos que dejaron huella en el deporte durante 2025

A lo largo de 2025, el mundo del deporte despidió a numerosas figuras que, desde distintas disciplinas y roles, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Campeones olímpicos, leyendas del fútbol, referentes del boxeo, maestros del ajedrez, entrenadores carismáticos y personajes queridos por la afición dijeron adiós en un año marcado por la nostalgia y el reconocimiento a trayectorias excepcionales. Sus logros trascendieron estadísticas y títulos, convirtiéndose en inspiración para generaciones enteras.
Algunas pérdidas llegaron tras vidas largas y plenas, cargadas de éxitos y reconocimiento, mientras que otras fueron repentinas y profundamente dolorosas, especialmente cuando afectaron a deportistas en plena etapa activa. En todos los casos, 2025 quedará grabado como un año de despedidas para el deporte internacional y también para Guatemala, que vio partir a figuras muy ligadas a su historia futbolística y ciclista.
Figuras del deporte internacional fallecidas en 2025
- Diogo Jota - Futbolista portugués del Liverpool
- André Silva - Futbolista portugués del Peñafiel
- Ágnes Keleti - Gimnasta húngara y múltiple campeona olímpica
- Juan Manuel Villa - Leyenda del Real Zaragoza
- Antonio Lima dos Santos (Lima) - Futbolista brasileño del Santos
- Boris Spassky - Campeón mundial de ajedrez
- Wlamir Marques - Icono del baloncesto brasileño
- George Foreman - Campeón mundial de boxeo de los pesos pesados
- Leo Beenhakker - Entrenador neerlandés
- Bernardo Ruiz - Ciclista español, ganador de la Vuelta a España
- José Araquistáin - Ex portero del Real Madrid
- José Manuel Ochotorena - Ex portero y preparador de guardametas
- Xabier Azkargorta - Entrenador español, referente en Bolivia
- Nicola Pietrangeli - Tenista italiano, doble campeón de Roland Garros
- Rafa Rullán - Histórico jugador del Real Madrid de baloncesto
- Javier Dorado - Ex futbolista español
- Jorge Costa - Ex capitán del FC Porto
- Joaquín Ramos Marcos - Árbitro internacional español
- Iván Pajuelo - Atleta español de marcha
- Naroa Elizande - Pelotari
- Nico Hidalgo - Ex futbolista español
- Óscar Rey - Ex waterpolista internacional español
- Carles Miñarro - Médico del FC Barcelona
- Andrija Delibasic - Ex futbolista montenegrino
- Eddie Jordan - Fundador del equipo Jordan de Fórmula 1
- Manolo "el del bombo" - Aficionado emblemático de la selección española
- Peter Rufai - Ex portero nigeriano
- Nino Benvenuti - Leyenda del boxeo italiano
- Felix Baumgartner - Deportista extremo austríaco
- Juan Padrón - Dirigente del fútbol español
- Fuzzy Zoeller - Golfista estadounidense
- Abel Díez - Delantero histórico del Sporting de Gijón
- Luis Galván - Campeón del mundo con Argentina en 1978
- José María Argoitia - Histórico jugador del Athletic Club
- Alfonso Ussía - Escritor y ex candidato a la presidencia del Real Madrid
- Manuel Lapuente - ex entrenador mexicano
Figuras del deporte guatemalteco fallecidas en 2025
- Celso Apjacajá - Ciclista y seleccionado nacional
- David Stokes Brown - Ex futbolista y olímpico en México 1968
- Juan Ramón Verón (argentino) - Entrenador de la Selección de Guatemala y Comunicaciones
- Sergio Castañeda - Futbolista guatemalteco