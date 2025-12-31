 Fallecimientos que dejaron huella en el deporte durante 2025
El deporte mundial y guatemalteco despidió en 2025 a figuras históricas de múltiples disciplinas. Campeones, entrenadores y referentes cuyo legado trasciende títulos y permanece en la memoria colectiva.

Diogo Jota falleció en un accidente vehicular el jueves 3 de julio - instagram @diogoj_18
A lo largo de 2025, el mundo del deporte despidió a numerosas figuras que, desde distintas disciplinas y roles, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Campeones olímpicos, leyendas del fútbol, referentes del boxeo, maestros del ajedrez, entrenadores carismáticos y personajes queridos por la afición dijeron adiós en un año marcado por la nostalgia y el reconocimiento a trayectorias excepcionales. Sus logros trascendieron estadísticas y títulos, convirtiéndose en inspiración para generaciones enteras.

Algunas pérdidas llegaron tras vidas largas y plenas, cargadas de éxitos y reconocimiento, mientras que otras fueron repentinas y profundamente dolorosas, especialmente cuando afectaron a deportistas en plena etapa activa. En todos los casos, 2025 quedará grabado como un año de despedidas para el deporte internacional y también para Guatemala, que vio partir a figuras muy ligadas a su historia futbolística y ciclista.

Muere Diogo Jota en España - EFE

Figuras del deporte internacional fallecidas en 2025

  • Diogo Jota - Futbolista portugués del Liverpool
  • André Silva - Futbolista portugués del Peñafiel
  • Ágnes Keleti - Gimnasta húngara y múltiple campeona olímpica
  • Juan Manuel Villa - Leyenda del Real Zaragoza
  • Antonio Lima dos Santos (Lima) - Futbolista brasileño del Santos
  • Boris Spassky - Campeón mundial de ajedrez
  • Wlamir Marques - Icono del baloncesto brasileño
  • George Foreman - Campeón mundial de boxeo de los pesos pesados
  • Leo Beenhakker - Entrenador neerlandés
  • Bernardo Ruiz - Ciclista español, ganador de la Vuelta a España
  • José Araquistáin - Ex portero del Real Madrid
  • José Manuel Ochotorena - Ex portero y preparador de guardametas
  • Xabier Azkargorta - Entrenador español, referente en Bolivia
  • Nicola Pietrangeli - Tenista italiano, doble campeón de Roland Garros
  • Rafa Rullán - Histórico jugador del Real Madrid de baloncesto
  • Javier Dorado - Ex futbolista español
  • Jorge Costa - Ex capitán del FC Porto
  • Joaquín Ramos Marcos - Árbitro internacional español
  • Iván Pajuelo - Atleta español de marcha
  • Naroa Elizande - Pelotari
  • Nico Hidalgo - Ex futbolista español
  • Óscar Rey - Ex waterpolista internacional español
  • Carles Miñarro - Médico del FC Barcelona
  • Andrija Delibasic - Ex futbolista montenegrino
  • Eddie Jordan - Fundador del equipo Jordan de Fórmula 1
  • Manolo "el del bombo" - Aficionado emblemático de la selección española
  • Peter Rufai - Ex portero nigeriano
  • Nino Benvenuti - Leyenda del boxeo italiano
  • Felix Baumgartner - Deportista extremo austríaco
  • Juan Padrón - Dirigente del fútbol español
  • Fuzzy Zoeller - Golfista estadounidense
  • Abel Díez - Delantero histórico del Sporting de Gijón
  • Luis Galván - Campeón del mundo con Argentina en 1978
  • José María Argoitia - Histórico jugador del Athletic Club
  • Alfonso Ussía - Escritor y ex candidato a la presidencia del Real Madrid
  • Manuel Lapuente - ex entrenador mexicano

Figuras del deporte guatemalteco fallecidas en 2025

  • Celso Apjacajá - Ciclista y seleccionado nacional
  • David Stokes Brown - Ex futbolista y olímpico en México 1968
  • Juan Ramón Verón (argentino) - Entrenador de la Selección de Guatemala y Comunicaciones
  • Sergio Castañeda - Futbolista guatemalteco

