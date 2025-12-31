 Los fichajes más caros del 2025
Los fichajes más caros del 2025

La Premier League volvió a liderar el gasto en fichajes durante 2025, concentrando las operaciones más costosas del mercado y confirmando su enorme poder económico frente al resto de ligas europeas.

Alexander Isak se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League - Liverpool FC
Alexander Isak se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League / FOTO: Liverpool FC

El mercado de fichajes de 2025 quedará marcado como uno de los más explosivos de la historia reciente del fútbol europeo. Los grandes clubes no escatimaron recursos y protagonizaron operaciones multimillonarias con el objetivo de reforzar sus plantillas y consolidar proyectos deportivos ambiciosos. En un contexto de competencia cada vez más feroz, especialmente en la Premier League, el gasto volvió a dispararse hasta cifras que confirman la tendencia inflacionaria del mercado.

En este escenario, Alexander Isak se erigió como el gran nombre del verano. Tras una negociación extensa y compleja que se resolvió en el último día del mercado, el delantero sueco dejó el Newcastle para convertirse en nuevo jugador del Liverpool, firmando así el traspaso más caro del año. No obstante, su fichaje fue solo la punta del iceberg de una lista dominada por clubes ingleses, con apenas dos excepciones fuera de las islas británicas: Galatasaray y Bayern Múnich.

Triunfo del Liverpool ante el West Ham con goles de Isak y Gakpo - Premier League

Los 10 fichajes más caros que dejó el 2025

  1. Alexander Isak (del Newcastle al Liverpool): 144 M€
  2. Florian Wirtz (del Bayer Leverkusen al Liverpool): 125 M€
  3. Hugo Ekitiké (del Eintracht Frankfurt al Liverpool): 95 M€
  4. Nick Woltemade (del Stuttgart al Newcastle): 85 M€
  5. Benjamin Sesko (del RB Leipzig al Manchester United): 76,5 M€
  6. Victor Osimhen (del Nápoles al Galatasaray): 75 M€
  7. Bryan Mbeumo (del Brentford al Manchester United): 75 M€
  8. Matheus Cunha (del Wolverhampton al Manchester United): 74,2 M€
  9. Martín Zubimendi (de la Real Sociedad al Arsenal): 70 M€
  10. Luis Díaz (del Liverpool al Bayern Múnich): 70 M€
Anotación del colombiano Luis Díaz ante el Union Berlín - FC Bayern

