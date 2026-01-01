El Santos anuncia la renovación de Neymar

Neymar Jr., máximo goleador histórico de la selección brasileña, renovó este miércoles su contrato con el Santos FC hasta diciembre de 2026, confirmando así su continuidad en el club que lo vio nacer futbolísticamente. El anuncio se produjo el mismo día en que vencía el vínculo firmado en enero, cuando el atacante regresó a Brasil tras más de una década en el exterior. A sus 33 años, el delantero optó por prolongar su historia con el club paulista pese a un periodo marcado por la irregularidad física y constantes problemas de lesiones.
La confirmación llegó a través de un breve video difundido por el Santos en redes sociales. Sin dar mayores pormenores, en el audiovisual se anuncia la extensión del vínculo contractual hasta el 31 de diciembre del 2026, confirmando así su estadía en el club de sus amores.
Neymar: Objetivo Mundial 2026
Actualmente en proceso de recuperación tras una nueva operación en el menisco de la rodilla izquierda, Neymar mantiene como gran objetivo volver a su mejor nivel competitivo para aspirar a una convocatoria a la selección brasileña de cara al Mundial de 2026. El seleccionador Carlo Ancelotti ha sido claro al exigir plena condición física a los jugadores que integren la Canarinha, por lo que el desafío para el atacante será recuperar continuidad y ritmo en una etapa clave de su carrera.
Desde su retorno, Neymar ha disputado 28 partidos oficiales con el Santos, en los que anotó 11 goles y dio 4 asistencias, siendo decisivo en el tramo final del Campeonato Brasileño para evitar el descenso del equipo.
A pesar de las dificultades físicas, el club confía en que su referente pueda aportar experiencia y liderazgo en una temporada exigente, con competiciones como el Brasileirao, la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Paulista. Con esta renovación, Santos y Neymar apuestan por cerrar el círculo donde todo comenzó y, quizá, escribir un último gran capítulo juntos.