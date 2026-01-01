¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbol

El fútbol gabonés atraviesa uno de los momentos más controvertidos de su historia reciente. Tras una decepcionante actuación en la Copa Africana de Naciones (AFCON), el gobierno de Gabón tomó una serie de decisiones sin precedentes que han generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
La selección de Gabón fue eliminada en la fase de grupos del torneo después de perder sus tres partidos y finalizar en el último lugar del Grupo F. El golpe definitivo llegó en el duelo ante Costa de Marfil, un encuentro que parecía encaminado a una victoria histórica tras ir ganando 2-0, pero que terminó en una dolorosa derrota por 3-2. Los goles de Jean-Philippe Krasso antes del descanso y de Evan Guessand y Bazoumana Traoré en los últimos diez minutos sellaron la remontada marfileña y confirmaron la eliminación de los "Panteras".
¿Qué hizo el gobierno de Gabón?
Horas después de la eliminación, el gobierno gabonés emitió un comunicado oficial leído en la televisión nacional en el que calificó el rendimiento del equipo como "vergonzoso". Como consecuencia directa, anunció la suspensión indefinida de la selección nacional, la disolución completa del cuerpo técnico y la exclusión de dos de sus figuras más emblemáticas: el capitán Bruno Ecuele Manga y el máximo goleador histórico del país, Pierre-Emerick Aubameyang.
La decisión resulta especialmente llamativa por el peso simbólico de los jugadores sancionados. Ecuele Manga es el futbolista con más partidos internacionales en la historia de Gabón, con 105 apariciones, mientras que Aubameyang ha marcado 41 goles con la camiseta nacional y es, sin discusión, el referente más reconocido del fútbol gabonés en las últimas dos décadas. Aunque ambos tuvieron participación limitada en el último partido —Ecuele Manga fue suplente y Aubameyang no jugó por molestias musculares—, el gobierno consideró que su exclusión era necesaria como medida ejemplar.
El entrenador Thierry Mayouma, exinternacional gabonés con más de 30 partidos como jugador, también dejará su cargo tras la disolución del cuerpo técnico. La postura oficial sostiene que estas decisiones responden a la necesidad de defender los valores de ética, responsabilidad y ejemplaridad que el Estado dice promover.
Este episodio se suma a una serie de frustraciones recientes para Gabón. En noviembre, la selección quedó fuera del Mundial tras perder ante Nigeria en una semifinal de repechaje a partido único, pese a haber ganado ocho de sus diez encuentros de clasificación y quedar a solo un punto del líder de su grupo, Costa de Marfil.