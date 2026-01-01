Lamine Yamal ausente en el primer entreno del Barça en 2026

La primera sorpresa del año 2026 en el FC Barcelona llegó a solo 48 horas del derbi frente al Espanyol. El conjunto azulgrana estaba citado este jueves a las 18.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para iniciar el primer entrenamiento del año y completar la penúltima sesión antes del duelo en Cornellà. Sin embargo, la gran ausencia fue la de Lamine Yamal, que no se ejercitó junto al resto de sus compañeros bajo las órdenes de Hansi Flick.
Según informó el Diario Sport, el joven canterano sí se presentó en las instalaciones del club, aunque las abandonó pocos minutos después, lo que le impidió participar en la sesión colectiva. Por ahora, el Barcelona no ha emitido ningún comunicado oficial explicando los motivos de esta situación. No obstante, fuentes del propio club han confirmado que no se trata de un problema de gravedad, lo que rebaja la preocupación inicial en el entorno azulgrana. Preliminarmente se conoce que el jugador no entrenó por "malestar general".
¿Lamine Yamal jugará ante el Espanyol?
El Barça encara una semana especialmente exigente para abrir el nuevo año. El derbi ante el Espanyol aparece marcado en rojo en el calendario, no solo por la rivalidad, sino también por la necesidad de sumar puntos y evitar que el Real Madrid recorte distancias en la clasificación en la primera jornada de 2026. Además, el regreso de Joan Garcia a Cornellà añade un componente emocional a un partido siempre cargado de tensión.
Más allá del compromiso liguero, el equipo de Flick deberá gestionar un calendario muy apretado en los próximos días. La próxima semana, el Barcelona viajará a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España, donde se medirá al Athletic Club en semifinales el 7 de enero, con la posibilidad de jugar la final el domingo 11 frente al Real Madrid o el Atlético de Madrid. A la espera de más información, la ausencia de Lamine Yamal en el entrenamiento no debería comprometer su presencia en el derbi, aunque el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución en la última sesión previa al encuentro.