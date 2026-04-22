El barbero de Cucurella filtró alineaciones del Chelsea

El Chelsea FC se encuentra en el centro de una inesperada polémica tras la presunta filtración de información sensible por parte del barbero de Marc Cucurella. El incidente ocurrió en la previa del encuentro ante el Brighton & Hove Albion, cuando el barbero del lateral español publicó en redes sociales las ausencias de João Pedro y Cole Palmer, generando revuelo entre aficionados y seguidores del popular juego fantasy de la Premier League.
Según trascendió, el barbero no solo adelantó las bajas, sino que también interactuó con diversas cuentas dedicadas al análisis fantasy, aumentando la credibilidad de la información. Ante las dudas de los usuarios, llegó incluso a publicar una imagen en la que aparecía cortándole el cabello a Cucurella como prueba de su cercanía con el vestuario. Sin embargo, las publicaciones fueron eliminadas minutos después, lo que no impidió que se viralizaran y encendieran las alarmas dentro del entorno del club londinense.
El Chelsea vive un momento crítico
La filtración se confirmó con el desarrollo del partido, en el que tanto João Pedro como Palmer quedaron fuera de la convocatoria. El encuentro terminó con una contundente derrota 3-0 para los "Blues" en el Amex Stadium, un resultado que complica sus aspiraciones de clasificación a competiciones europeas, situándolos a siete puntos del liderato en la lucha por puestos de Champions League. Este episodio no sería aislado, ya que durante la temporada se han reportado situaciones similares, incluso en compromisos de alto nivel como la Champions League.
Al ser consultado sobre el tema, el técnico del Brighton, Liam Rosenior, restó dramatismo a lo sucedido, aunque reconoció que no es la primera vez que ocurre algo similar. "Estas cosas pasan y es una pena", señaló. Mientras tanto, el Chelsea analiza internamente lo sucedido, en un momento clave de la temporada, con cuatro jornadas restantes en la liga y la disputa de las semifinales de la FA Cup ante el Leeds United, en medio de un contexto que ahora también incluye preocupaciones extradeportivas.