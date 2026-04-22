 El barbero de Cucurella filtró alineaciones del Chelsea
Deportes

El barbero de Cucurella filtró alineaciones del Chelsea y genera caos en el club

El barbero de Marc Cucurella filtró en redes sociales las bajas del Chelsea usadas por cuentas de fantasy; luego borró las publicaciones y su perfil.

Compartir:
Marc Cucurella, jugador del Chelsea y de España - instagram @cucurella3
Marc Cucurella, jugador del Chelsea y de España / FOTO: instagram @cucurella3

El Chelsea FC se encuentra en el centro de una inesperada polémica tras la presunta filtración de información sensible por parte del barbero de Marc Cucurella. El incidente ocurrió en la previa del encuentro ante el Brighton & Hove Albion, cuando el barbero del lateral español publicó en redes sociales las ausencias de João Pedro y Cole Palmer, generando revuelo entre aficionados y seguidores del popular juego fantasy de la Premier League.

Según trascendió, el barbero no solo adelantó las bajas, sino que también interactuó con diversas cuentas dedicadas al análisis fantasy, aumentando la credibilidad de la información. Ante las dudas de los usuarios, llegó incluso a publicar una imagen en la que aparecía cortándole el cabello a Cucurella como prueba de su cercanía con el vestuario. Sin embargo, las publicaciones fueron eliminadas minutos después, lo que no impidió que se viralizaran y encendieran las alarmas dentro del entorno del club londinense.

El Chelsea vive un momento crítico

La filtración se confirmó con el desarrollo del partido, en el que tanto João Pedro como Palmer quedaron fuera de la convocatoria. El encuentro terminó con una contundente derrota 3-0 para los "Blues" en el Amex Stadium, un resultado que complica sus aspiraciones de clasificación a competiciones europeas, situándolos a siete puntos del liderato en la lucha por puestos de Champions League. Este episodio no sería aislado, ya que durante la temporada se han reportado situaciones similares, incluso en compromisos de alto nivel como la Champions League.

Al ser consultado sobre el tema, el técnico del Brighton, Liam Rosenior, restó dramatismo a lo sucedido, aunque reconoció que no es la primera vez que ocurre algo similar. "Estas cosas pasan y es una pena", señaló. Mientras tanto, el Chelsea analiza internamente lo sucedido, en un momento clave de la temporada, con cuatro jornadas restantes en la liga y la disputa de las semifinales de la FA Cup ante el Leeds United, en medio de un contexto que ahora también incluye preocupaciones extradeportivas.

Foto embed
Escudo del Chelsea en la fachada de su estadio - Agencia EFE

En Portada

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capitalt
Nacionales

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capital

06:41 AM, Abr 22
Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal General

06:20 AM, Abr 22
Camión queda empotrado en ruta al Pacíficot
Nacionales

Camión queda empotrado en ruta al Pacífico

07:24 AM, Abr 22
Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porterost
Deportes

Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porteros

09:58 AM, Abr 22
El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantillat
Deportes

El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantilla

09:30 AM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos