 Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrota
Deportes

Cristiano Ronaldo tuvo una actuación discreta y se marchó del campo sin goles ni asistencias en los 90 minutos en la derrota 2-3 ante el Al-Ahli.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Al-Nassr y Al-Ahli - Al-Nassr FC
Cristiano Ronaldo en el partido entre Al-Nassr y Al-Ahli / FOTO: Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr arrancaron el 2026 con el pie izquierdo tras sufrir una dolorosa derrota por 2-3 frente al Al-Ahli, en duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Saudí Pro League. El conjunto comandado por el astro portugués no logró imponer condiciones como visitante y terminó cediendo en un partido intenso, marcado por errores defensivos y una mayor efectividad del rival en los momentos clave.

El gran protagonista de la noche fue Ivan Toney, quien firmó un doblete decisivo para los locales, acompañado por el tanto de Mehdi Demiral que terminó inclinando la balanza a favor del Al-Ahli. Por parte del Al-Nassr, Abdulelah Al-Amri fue la figura inesperada al marcar los dos goles de su equipo, aunque su esfuerzo no fue suficiente para rescatar al menos un punto. Cristiano Ronaldo, por su parte, tuvo una actuación discreta y se marchó del campo sin goles ni asistencias en los 90 minutos.

El Al-Nassr de Cristiano podría perder el liderato

Más allá del resultado, la derrota enciende las alarmas en el entorno del Al-Nassr. Tras haber dominado gran parte del 2025 como líder del campeonato, el equipo ahora ve comprometida su posición en la cima, ya que podría perder el liderato si el Al-Hilal consigue la victoria en su compromiso correspondiente a esta jornada. La presión aumenta y cada tropiezo comienza a pesar más en una liga cada vez más competitiva.

Este revés no llega de manera aislada, ya que el pasado fin de semana el Al-Nassr también dejó escapar puntos tras empatar 2-2 ante el Al-Ettifaq, con el neerlandés Georginio Wijnaldum como gran protagonista. Dos partidos consecutivos sin ganar reflejan un momento de dudas para el conjunto de Riad, que deberá reaccionar pronto si quiere mantenerse como firme candidato al título y cerrar filas en torno a su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

