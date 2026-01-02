El Milan inicia el 2026 como líder de la Serie A

El Milan ha comenzado el 2026 como líder de la Serie A tras una trabajada victoria por 0-1 ante el Cagliari, un resultado que confirma el gran momento del conjunto rossonero en el campeonato italiano. El triunfo, cimentado en una notable reacción tras el descanso, permite al equipo de Massimiliano Allegri situarse dos puntos por encima del Inter, a la espera de que su eterno rival dispute su partido pendiente. Con 16 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, el Milan se consolida como uno de los equipos más fiables y competitivos del torneo.
El encuentro en Cerdeña volvió a mostrar las dos caras del Milan que han marcado la temporada. En la primera parte, el equipo se mostró conservador, falto de profundidad y sin capacidad para inquietar seriamente la portería rival. No logró ningún disparo entre los tres palos y pasó demasiados minutos replegado, soportando el juego directo y los centros laterales del Cagliari. Incluso el posible punto de inflexión, un penalti señalado sobre Loftus-Cheek, quedó invalidado por un fuera de juego previo, reflejo de una primera mitad irregular y poco ambiciosa.
Leao fue el guía del triunfo del AC Milan
Todo cambió tras el descanso. El Milan regresó al campo con otra actitud, más agresivo y decidido, y en apenas unos minutos acumuló ocasiones claras que anticiparon el gol. La recompensa llegó con un brillante zurdazo de Rafael Leão, que controló con la derecha y definió con la izquierda entre varios defensores, un remate potente que Caprile no pudo desviar. Fue el primer disparo a puerta del equipo, pero bastó gracias a la calidad del atacante portugués, que firmó su séptimo tanto de la temporada en su regreso tras molestias físicas.
Más allá del resultado, la victoria refuerza la sensación de que el Milan depende de mantener esa versión intensa y voraz mostrada en la segunda mitad para aspirar al título. Los números avalan su candidatura: once victorias y cinco empates en esta racha invicta, aunque los empates recientes siguen siendo el principal aspecto a corregir.
Con el liderato en juego y un pulso constante con el Inter, el Milan avanza con paso firme en la Serie A, consciente de que la ambición y la continuidad marcarán la diferencia en la lucha por el campeonato.