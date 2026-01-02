 Guatemala recibirá el trofeo de la Copa del Mundo
Guatemala recibirá el trofeo de la Copa del Mundo

Guatemala fue incluida por la FIFA entre los países seleccionados para recibir el trofeo de la Copa del Mundo, en el marco de una gira internacional que recorre distintas regiones del planeta.

Guatemala recibirá el trofeo de la Copa del Mundo / FOTO: FIFA

El trofeo de la Copa del Mundo, el galardón más importante del fútbol a nivel global, volverá a pisar suelo guatemalteco como parte de la gira oficial previa al Mundial United 2026. La FIFA ya tiene todo preparado para iniciar la antesala de la máxima fiesta del balompié, y una de las noticias que más ha sorprendido a la afición nacional es la inclusión de Guatemala entre los países seleccionados para recibir la emblemática copa.

La gira mundial del trofeo comenzará el próximo 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, desde donde emprenderá un recorrido por diversas naciones de distintos continentes. Entre los países confirmados se encuentran Egipto, Turquía, Austria, India, Bangladés y Corea del Sur, además de otras sedes que formarán parte de este tour que busca acercar la Copa del Mundo a millones de aficionados antes del inicio del torneo.

¿Cuándo vendrá el trofeo a Guatemala?

Guatemala será anfitriona de este histórico evento el 13 de febrero. Aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre la sede exacta ni la logística de acceso, se espera que en las próximas semanas se anuncie el lugar donde la afición podrá apreciar de cerca el trofeo, así como la dinámica para ingresar y participar en las actividades que acompañarán la visita.

Esta no será la primera vez que la Copa del Mundo visite el país, ya que su última aparición en territorio guatemalteco fue hace 12 años, durante la gira previa al Mundial de Brasil 2014.

En esta ocasión, Guatemala comparte la lista con países como Japón, España, Francia, Marruecos y Portugal, además de Honduras, lo que convierte esta visita en una oportunidad única para que los seguidores del fútbol vuelvan a vivir de cerca la magia del trofeo más codiciado del deporte rey.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - Grok IA

