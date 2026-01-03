 Aurora anuncia partidos de preparación en Honduras
Aurora anuncia partidos de preparación en Honduras

El club aurinegro iniciará su preparación para el Clausura 2026 con una gira en Honduras, donde disputará tres encuentros amistosos.

Aurora FC, el tercer club más importante del futbol guatemalteco, anunció de manera oficial la realización de una gira de preparación en Honduras como parte de su planificación rumbo al Torneo Clausura 2026. El conjunto castrense busca llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia nacional, apostando por el roce internacional y la exigencia competitiva que ofrecerá esta etapa previa.

A través de sus redes sociales, el club informó que participará en un torneo de preparación que se disputará del domingo 4 al domingo 11 de enero en territorio hondureño. La delegación aurinegra partirá vía terrestre este sábado 3 de enero, según confirmó el departamento de prensa de Aurora FC, con el objetivo de adaptarse rápidamente y cumplir con el calendario establecido.

Aurora se prepara para el Clausura 2026

El certamen amistoso será organizado por la Asociación Deportiva Independiente S.A. y contempla encuentros programados para los días 4, 8 y 11 de enero. Aunque los rivales aún no han sido confirmados de manera oficial, se maneja la posibilidad de enfrentar a clubes como Génesis PN, Platense y Motagua, duelos que representarían una prueba importante para el plantel guatemalteco.

Esta gira servirá como preparación directa para el arranque del Torneo Clausura 2026 del futbol guatemalteco, el cual está previsto para iniciar el próximo 21 de enero. Si bien los horarios aún no han sido definidos, ya se conoce que Aurora debutará en condición de visitante ante Xelajú MC, un compromiso que exigirá al máximo al equipo desde el inicio del campeonato.

