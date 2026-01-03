 Futbolistas guatemaltecas listas para inicio de la Liga MX
Futbolistas guatemaltecas listas para el inicio de la Liga MX Femenil

Las guatemaltecas afrontan un nuevo reto en la Liga MX Femenil, donde participarán con distintos clubes en el inicio del torneo Clausura 2026.

Futbolistas guatemaltecas listas para el inicio de la Liga MX Femenil - Archivo
Futbolistas guatemaltecas listas para el inicio de la Liga MX Femenil / FOTO: Archivo

Este domingo 4 de enero de 2026 dará inicio una nueva edición de la Liga MX Femenil, y nuestro país volverá a tener presencia destacada en el torneo Clausura 2026 gracias a varias futbolistas guatemaltecas que militan en clubes importantes del fútbol mexicano. Cruz Azul, Necaxa, FC Juárez y Chivas de Guadalajara contarán con representación chapina, confirmando el crecimiento y la proyección internacional del fútbol femenino guatemalteco en una de las ligas más competitivas de la región.

La primera guatemalteca en entrar en acción será Samantha López, quien defiende los colores de las Chivas de Guadalajara. El conjunto rojiblanco recibirá al Atlético San Luis a las 11:00 de la mañana en el Estadio Akron, en un duelo que marcará el inicio oficial de la participación chapina en el torneo. Más tarde, a las 16:00 horas, otra guatemalteca podría tener minutos: Acacia Edwards, jugadora del Necaxa, equipo que afrontará un reto importante al recibir a Tigres Femenil, las vigentes campeonas de la liga.

Guatemaltecas en la Liga MX Femenil

En el mismo club de Aguascalientes también milita la guatemalteca Briana Johnson; sin embargo, la futbolista no podrá ver actividad en el Clausura 2026 debido a una rotura de ligamento cruzado que la mantendrá alejada de las canchas durante todo el torneo. Su ausencia representa una baja sensible tanto para el Necaxa como para el fútbol chapín, que pierde a una de sus representantes en este campeonato.

La actividad para las guatemaltecas continuará el lunes 5 de enero con la participación de Ana Lucía Martínez, considerada la máxima referente del fútbol femenino guatemalteco en el extranjero. La delantera afrontará el compromiso con Cruz Azul, que visitará al Club León en el Estadio Nou Camp a las 18:00 horas.

Finalmente, Aisha Solórzano, flamante refuerzo del FC Juárez tras su paso por el Utah Royals de la NWSL, podría debutar el martes 6 de enero en la visita de Juárez a Mazatlán, encuentro que cerrará la primera jornada del Clausura 2026.

