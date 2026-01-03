 Resultado Espanyol vs. Barcelona - Jornada 18 LaLiga
Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbi

Joan García fue la figura del derbi con atajadas decisivas, y cuando el partido parecía cerrado, Dani Olmo y Lewandowski aparecieron en el tramo final para darle al Barça un triunfo clave.

Atajada de Joan García en el Derbi Catalán ante el Espanyol - EFE
Atajada de Joan García en el Derbi Catalán ante el Espanyol / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona abrió su calendario oficial de 2026 con un partido de alta tensión: el derbi catalán ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium. Desde la previa, el encuentro estuvo marcado por el morbo del regreso de Joan García, exportero perico y ahora guardameta azulgrana, en un escenario que no olvidó su pasado. El ambiente fue intenso, con un Espanyol decidido a hacerse fuerte en casa y un Barça consciente de la importancia del duelo tanto en lo anímico como en lo deportivo.

El partido no defraudó y ofreció emociones a lo largo de los 90 minutos, con un protagonista claro del lado culé: Joan García. El portero catalán firmó una actuación memorable, con atajadas decisivas en momentos clave que evitaron la caída de su arco. El Espanyol dispuso de las mejores ocasiones del encuentro y mereció más en varios tramos, pero se topó una y otra vez con un guardameta inspirado.

Sin embargo, la diferencia estuvo en la eficacia: lo que no logró concretar el conjunto periquito, sí lo hizo el Barça. Al minuto 86, una gran acción individual de Fermín López desembocó en un remate de gran categoría de Dani Olmo, imposible de detener para Marko Dmitrovic; al minuto 89, Robert Lewandowski sentenciaría el partido, nuevamente tras una gran jugada individual de Fermín López.

Barcelona solventa una visita difícil

Los tres puntos resultan oro puro para el Barcelona en la lucha por el liderato. Con esta victoria, los culés alcanzaron los 49 puntos y ampliaron su ventaja sobre el Real Madrid, que suma 42 y aún debe disputar su compromiso ante el Real Betis. En caso de victoria blanca, la distancia se mantendría en cuatro unidades, cuando todavía resta prácticamente una vuelta completa por jugarse, lo que mantiene viva la pelea por el título.

Tras el triunfo en el derbi, el Barça cambia rápidamente de enfoque y ya piensa en la Supercopa de España. En las próximas horas, el plantel viajará a Arabia Saudí para afrontar el torneo, donde se medirá este miércoles 7 de enero al Athletic Club. Si logra superar esa semifinal, el conjunto azulgrana disputará la final ante el vencedor del cruce entre Real Madrid y Atlético de Madrid, en otro posible duelo de máxima rivalidad.

Derbi catalán entre Espanyol y Barcelona en el RCDE Stadium - Agencia EFE

