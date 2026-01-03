Resumen anual de Comunicaciones y Municipal

En el año 2025, los caminos fueron distintos para Municipal y Comunicaciones, y en el 2026, los equipos más grandes y tradicionales de Guatemala tendrán rumbos diferentes. Uno de ellos buscará un nuevo título dentro del balompié nacional y tener una buena participación internacional, mientras el otro luchará por no descender a Liga Primera División, con el claro objetivo de recuperar terreno y ser campeón nuevamente.
Comunicaciones vivió un infierno rojo durante el Torneo Apertura 2025, donde firmó el peor campeonato de su historia: Fue último lugar de la fase regular con 20 puntos tras 22 juegos. Solo ganó 5 partidos y perdió 12. Otros cinco juegos terminaron igualados.
Durante la fase regular, Comunicaciones presentó muchos altibajos. Siempre estuvo peleando con Deportivo Guastatoya no ser el último de la tabla de posiciones.
El gran reto para el Clausura 2026, que representa el cierre de campaña, y por ende, la definición de los descensos, Comunicaciones buscará no ser último lugar de la tabla general acumulada ya que eso significaría un histórico descenso a Liga de Futbol Primera División.
Jugadores más comprometidos, mejorar el nivel futbolístico, armonizar la relación entre jugadores, cuerpo técnico y junta directiva son los grandes retos que se tienen en la institución blanca que hoy es dirigida por Iván Franco Sopegno, quien sustituyó al mexicano Roberto Hernández.
Municipal y sus dos finales
Por su parte, el equipo "Mimado de la Afición", Municipal, cierra este 2025 con dos finales disputadas, llegando a ellas, como el club ganador de la fase regular. Lo malo, que ambas las perdió, y fueron ante Antigua G. F. C.
Tras ser finalista del Apertura 2025, Municipal y Antigua G. F. C. automáticamente acaparan un boleto para la Copa Centroamericana 2026, la cual se disputará en el segundo semestre de 2026. Ambos clubes jugaron la edición 2025, pero no lograron boleto para el torneo más importante en la región a nivel clubes, la Copa de Campeones Concacaf 2026.