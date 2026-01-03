 Resumen anual de Comunicaciones y Municipal
Deportes

Comunicaciones y Municipal con caminos diferentes

Municipal busca destacar en lo nacional e internacional; Comunicaciones evitar el descenso.

Compartir:
Resumen anual: Municipal y Comunicaciones
Resumen anual: Municipal y Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

En el año 2025, los caminos fueron distintos para Municipal y Comunicaciones, y en el 2026, los equipos más grandes y tradicionales de Guatemala tendrán rumbos diferentes. Uno de ellos buscará un nuevo título dentro del balompié nacional y tener una buena participación internacional, mientras el otro luchará por no descender a Liga Primera División, con el claro objetivo de recuperar terreno y ser campeón nuevamente.

Comunicaciones vivió un infierno rojo durante el Torneo Apertura 2025, donde firmó el peor campeonato de su historia: Fue último lugar de la fase regular con 20 puntos tras 22 juegos. Solo ganó 5 partidos y perdió 12. Otros cinco juegos terminaron igualados.

Durante la fase regular, Comunicaciones presentó muchos altibajos. Siempre estuvo peleando con Deportivo Guastatoya no ser el último de la tabla de posiciones.

El gran reto para el Clausura 2026, que representa el cierre de campaña, y por ende, la definición de los descensos, Comunicaciones buscará no ser último lugar de la tabla general acumulada ya que eso significaría un histórico descenso a Liga de Futbol Primera División.

Jugadores más comprometidos, mejorar el nivel futbolístico, armonizar la relación entre jugadores, cuerpo técnico y junta directiva son los grandes retos que se tienen en la institución blanca que hoy es dirigida por Iván Franco Sopegno, quien sustituyó al mexicano Roberto Hernández.   

Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historia

Comunicaciones cerró el Apertura 2025 en el último lugar, firmando el peor torneo de su historia. Con cifras alarmantes y sin clasificar a liguilla.

Municipal y sus dos finales

Por su parte, el equipo "Mimado de la Afición", Municipal, cierra este 2025 con dos finales disputadas, llegando a ellas, como el club ganador de la fase regular. Lo malo, que ambas las perdió, y fueron ante Antigua G. F. C. 

Tras ser finalista del Apertura 2025, Municipal y Antigua G. F. C. automáticamente acaparan un boleto para la Copa Centroamericana 2026, la cual se disputará en el segundo semestre de 2026. Ambos clubes jugaron la edición 2025, pero no lograron boleto para el torneo más importante en la región a nivel clubes, la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Municipal y Comunicaciones siguen empatados con 32 copas

Municipal pierde por segunda vez la oportunidad de superar en títulos de Liga Nacional a Comunicaciones.

En Portada

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismot
Internacionales

Maduro, bajo custodia de EE. UU., llega a Nueva York acusado de narcoterrorismo

04:42 PM, Ene 03
Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbit
Deportes

Joan García sostiene al Barça y lo conduce al triunfo en el derbi

03:59 PM, Ene 03
Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez hace lo que EE. UU. quieret
Internacionales

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que EE. UU. quiere"

02:44 PM, Ene 03
Bis La Médium predijo, horas antes, la caída de Nicolás Madurot
Internacionales

Bis La Médium predijo, horas antes, la caída de Nicolás Maduro

12:05 PM, Ene 03

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos