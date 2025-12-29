 Municipal y Comunicaciones siguen empatados con 32 copas
Deportes

Municipal y Comunicaciones siguen empatados con 32 copas

Municipal pierde por segunda vez la oportunidad de superar en títulos de Liga Nacional a Comunicaciones.

Municipal y Comunicaciones siguen igualados en títulos de Liga Nacional
Municipal y Comunicaciones siguen igualados en títulos de Liga Nacional / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones ganó la copa 32 de Liga Nacional de toda su historia en el Apertura 2023 cuando superó en la serie final a Deportivo Guastatoya; en el siguiente campeonato, el Clausura 2024, Municipal igualaba las 32 copas tras vencer a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. De ahí en adelante, el "Rojo" tuvo dos oportunidades para desempatar la lucha por ser el club con más ligas nacionales, pero las perdió ante Antigua G. F. C.

El 2025 quedará marcado con un sabor agridulce para Municipal, si bien es cierto, fue el mejor de la fase regular en los Torneos Clausura y Apertura 2025, donde en ambos certámenes llegó a la final, pero que lastimosamente para la institución ambas finales las perdió. Las dos finales sucumbieron ante Antigua y en el estadio El Trébol, su histórica casa, la cual ha dejado de ser su fortín.

Podio de los campeones de la Liga Nacional

Antigua G. F. C. se posiciona como el quinto mejor club de Guatemala, y está a un paso de alcanzar a Xelajú M. C.

Se mantiene paridad con Comunicaciones

Terminado el Apertura 2025, el cual perdió Municipal ante Antigua G. F. C., el podio de campeones de la era profesional del futbol se mantiene igualada en la cima con 32 copas para Municipal y Comunicaciones.

Será el Clausura 2026, el cierre de la temporada 2025-2026, el cual determine si Municipal o Comunicaciones son capaces de llegar a la final y ganarla para darle a uno la ventaja en la lucha por ser el más ganador de la historia de Liga Nacional.

En el caso de Comunicaciones tiene una gran tarea, revertir el papel hecho en el terminado Apertura 2025 donde culminó en el último lugar de la competencia. Su objetivo para este inicio de año 2026 será dejar la última casilla, lograr estar metido entre los ocho mejores clubes para buscar el título nacional.

Por el momento, Comunicaciones no tiene técnico. Iván Franco Sopegno culminó su séptima etapa con el equipo mayor y regresó a los procesos inferiores. Se espera que en estos días se de a conocer el nombre de quién se hará carga del gran reto del "Crema". El aspirante más fuerte que suena es Marco Antonio Figueroa.

Antigua logra su primer bicampeonato ante Municipal

Antigua logra su primer bicampeonato y mantiene la hegemonía sobre Municipal con cuatro finales ganadas y una perdida.

Por su parte, Mario Acevedo, técnico de Municipal intentará llevar a su club a la tercera final consecutiva de Liga Nacional, sería la segunda para él, y buscar la copa 33, la cual se le escapó de las manos ante Antigua en la final del Apertura 2025.

Municipal llegará golpeado al inicio del Clausura 2026 dado la pérdida de dos finales consecutivas. Además, se debe esperar cómo reacciona el aficionado, es decir, si da el respaldo total a junta directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Final Municipal-Antigua termina en batalla campal e invasión al campo

Tras los hechos, Municipal recibirá una fuerte sanción tanto económica como suspensión de su estadio.

