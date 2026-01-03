 Xabi Alonso intentará "apurar los plazos" con Mbappé
Deportes

Xabi Alonso intentará "apurar los plazos" en la lesión de Mbappé

El entrenador explicó que el Real Madrid intentará contar con Kylian Mbappé lo antes posible, aunque la lesión del delantero francés tiene un tiempo estimado de recuperación cercano a las tres semanas.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, en conferencia de prensa - Real Madrid C.F.
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, en conferencia de prensa / FOTO: Real Madrid C.F.

Xabi Alonso compareció ante los medios con un mensaje claro respecto a la situación de Kylian Mbappé: el Real Madrid intentará "apurar los plazos" para que el delantero francés pueda regresar cuanto antes a los terrenos de juego. El técnico blanco confirmó la ausencia del atacante frente al Real Betis en LaLiga y reconoció que su participación en la Supercopa de España sigue siendo una incógnita debido al esguince de rodilla que arrastra.

El entrenador explicó que la evolución de Mbappé dependerá en gran medida de sus sensaciones en los próximos días y evitó fijar una fecha concreta para su reaparición. Alonso subrayó que el cuerpo técnico hará todo lo posible para acelerar la recuperación dentro de los márgenes médicos, aunque admitió que todavía es pronto para saber si estará disponible en los compromisos inmediatos. "Es una cuestión de esperar y valorar día a día", dejó entrever en su discurso.

Xabi Alonso defiende a Mbappé de las críticas

Asimismo, el técnico madridista rechazó cualquier crítica relacionada con una supuesta mala gestión de los minutos del futbolista. Defendió que Mbappé es un jugador con una ambición constante y siempre dispuesto a ayudar al equipo, lo que facilita la toma de decisiones. Alonso asumió plenamente la responsabilidad sobre la planificación y aseguró que cada elección se basa en el estado físico del jugador y en las necesidades del partido.

Finalmente, Xabi Alonso insistió en que el club seguirá de cerca la evolución del delantero para intentar contar con él lo antes posible, sin confirmar si llegará a tiempo para la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid, mientras tanto, se prepara para afrontar los próximos encuentros con cautela, priorizando la recuperación total de una de sus principales figuras.

Celebración de Kylian Mbappé ante el Alavés - Agencia EFE

