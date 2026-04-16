Resultado entre Malacateco y Cobán Imperial, Clausura 2026

En el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, el duelo entre Deportivo Malacateco y Cobán Imperial sufrió una demora de 45 minutos debido a una fuerte lluvia que dejó afectado el terreno de juego y fue necesaria dicha espera para poder recuperar el escenario deportivo y cuidar la integridad de los futbolistas.
Siendo las 19:45 horas, el partido dio inicio y con ello se liberó una batalla de vida o de muerte para los locales, quienes debían de sacar los tres puntos con una victoria por 2-0 (por lo mínimo) para salir de la zona del descenso y enviar a la zona roja al Atlético Mictlán que previamente había empatado ante Mixco (2-2) en Asunción Mita Jutiapa.
Era un duelo fundamental en la temporada para los dirigidos por los de Minor Díaz, quienes desde un inicio del duelo comenzaron a tomar protagonismo con la posesión del balón y con la generación de llegadas al arco de Tomas Casas.
Ambos planteles sabían lo que estaba en juego, por lo que terminó siendo un partido recio donde en los primeros 15 minutos ya había tres amonestados: Gabino Vásquez para los locales, y, Uri Amaral y Bryan Lemus para los visitantes. Matías Roskopf (Malacateco) al 24 y Eduardo Soto (Cobán Imperial) al 26 se sumaban a los amonestados.
Triunfo de los "Toros"
Al 50, se rompió la paridad en el estadio Santa Lucía con un golazo del capitán Kevin Ramírez, quien tras el cobro de un tiro de esquina por parte de Víctor Torres aprovechó el rechazo del defensor Thales Moreira y al quedar solo frente a la pelota, le metió un izquierdazo que infló la red de Tomás Casas y con ello desatar la locura de los locales y soñar con la salvación.
Al 63, Malacateco pudo definir el partido, pero el remate de Matías Roskopf en soledad terminó rechazado por el meta visitante. Era el gol que sacaba al equipo de la zona del descenso, pero debía seguir luchando por conseguir esa segunda anotación.
Y ese ansiado gol llegó desde el punto penalti con un gol de Ángel López y al 75 se confirmaba victoria para los "Toros" y con esa anotación abandonaban la zona del descenso por diferencia de gol.
Al final, el partido lo ganó el Deportivo Malacateco 2-0 y llegó a 50 puntos en el acumulado empatando con Mictlán y Guastatoya, y logró salir de la zona del descenso.
Cobán Imperial y Comunicaciones cierran la fecha 20 a 2 puntos de caer en la zona del descenso cuando solo faltan 2 fechas para que termine la fase regular.