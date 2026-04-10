Diego Simeone mantiene la baja de Jan Oblak

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tendrá de nuevo la baja de Jan Oblak para el partido de este sábado contra el Sevilla, aunque ya se ejercita con el grupo desde inicios de semana, y espera que esté ya disponible el próximo martes en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona en el Metropolitano.
"Todavía no está para acompañarnos. Está con muchas ganas, hoy tuvimos una linda charla con él, es un jugador muy importante para nuestro equipo y lo necesitamos, así que esperemos que ya el martes, posiblemente, esté ya para acompañarnos", explicó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento.
Oblak ya se entrena con el grupo desde el pasado lunes, aunque aún no estuvo listo para volver a la competición el pasado miércoles en el Camp Nou contra el Barcelona, tras recuperarse de una distención muscular en el costado, que lo ha apartado de los últimos cinco choques.
Tampoco entrará aún en la convocatoria frente al Sevilla, con lo que se suma a las otras seis bajas del equipo para ese choque: Pablo Barrios, Johnny Cardoso, David Hancko y José María Giménez, por lesión, y Nico González y Koke Resurrección, por sanción.
Simeone: "¿Presión y quejas del Barcelona?
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes, preguntado por si le preocupa que afecte la presión mediática y las quejas del Barcelona por los errores arbitrales en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes, que vive en Madrid, así que están "acostumbrados" en su equipo a "ese tipo de situaciones".
Dos días después del duelo de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou, con la queja formal del Barcelona a la UEFA por un posible penalti, en opinión del club azulgrana, que no fue pitado por el árbitro Istvan Kovacs por manos de Marc Pubill en un saque de portería, tuvo también sus ecos en la conferencia de prensa ofrecida por el técnico argentino, tras las palabras también este viernes de Hansi Flick, su homólogo en el conjunto catalán.
"Tengo que preguntarle por la queja formal por parte del Barcelona, acaba de hablar Hansi Flick que entiende esa queja, porque él piensa que hay dos errores por parte del colegiado. ¿No sé qué sensación tienes y si te preocupa que afecte toda esta presión mediática, la presión del Barcelona y también por los medios de Barcelona de cara al martes?", cuestionaron al entrenador durante la rueda de prensa en Majadahonda.
*Información EFE.