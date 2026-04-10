Barcelona vs. Espanyol, un duelo lleno de contrastes

Con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona recibe este sábado (10:30 horas GT) al Espanyol, que buscará llevarse los tres puntos del derbi para poner fin a su racha de 13 partidos de La Liga sin ganar.
El conjunto blanquiazul, que aún conserva un colchón de nueve puntos respecto a la zona de descenso gracias a su gran primera vuelta, intentará en el Spotify Camp Nou acabar con otra racha negativa, pues encadena 29 derbis ligueros sin conocer la victoria (22 derrotas y 7 empates).
El duelo de este sábado parece más propicio para romper las estadísticas que en otros derbis precedentes. Y es que el Barça se jugará su pase a semifinales de la Liga de Campeones 72 horas después en el Riyadh Air Metropolitano.
Hansi Flick y Manolo González posan juntos
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el del Espanyol, Manolo González, han posado juntos en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi que se disputará este sábado.
El tradicional encuentro de técnicos previo al Barcelona-Espanyol, de la jornada 31 de La Liga EA Sports, ha transcurrido en un ambiente de cordialidad entre ambos.
Flick y González han posado, sonrientes, para los fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación con las respectivas camisetas de sus equipos.
Flick: Flick: "Lo más importante es ganar la Champions"
l entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este viernes que, más allá del trabajo diario en La Liga EA Sports, el título "más importante" para jugadores, técnicos y aficionados es la Liga de Campeones.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa el preparador alemán antes del derbi frente al Espanyol de este sábado en el Spotify Camp Nou, donde el líder de La Liga afronta un encuentro marcado por la vuelta de los cuartos de final de la 'Champions' del próximo martes en el Metropolitano.
En ese encuentro, el Barcelona intentará dar la vuelta a un 0-2 en contra, por lo que muchas de las cuestiones de la comparecencia se han centrado en preguntarle a Flick por si apostará por las rotaciones ante el cuadro blanquiazul.
Fuerte declaración de Manolo González
El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este viernes que el Barcelona "irá a muerte, como ha hecho siempre" contra el cuadro blanquiazul en el derbi de este sábado en el Camp Nou, escenario en que el está convencido de poder obtener un resultado positivo.
El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, insistió en que el anfitrión dará importancia al partido: "No creo que vayan a especular, ni mucho menos. Irán a ganar y a hacer daño, si pueden. Intentaremos competir al máximo nivel, es un encuentro exigente".