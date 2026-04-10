 Barcelona vs. Espanyol, un duelo lleno de contrastes
Deportes

Barcelona vs. Espanyol, un duelo lleno de contrastes

Este sábado, a las 10:30 horas GT, el equipo de Hansi Flick recibe a los dirigidos por Manolo González.

Compartir:
Entreno del Barcelona previo al derbi ante Espanyol
Entreno del Barcelona previo al derbi ante Espanyol / FOTO: EFE

Con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona recibe este sábado (10:30 horas GT) al Espanyol, que buscará llevarse los tres puntos del derbi para poner fin a su racha de 13 partidos de La Liga sin ganar.

El conjunto blanquiazul, que aún conserva un colchón de nueve puntos respecto a la zona de descenso gracias a su gran primera vuelta, intentará en el Spotify Camp Nou acabar con otra racha negativa, pues encadena 29 derbis ligueros sin conocer la victoria (22 derrotas y 7 empates).

El duelo de este sábado parece más propicio para romper las estadísticas que en otros derbis precedentes. Y es que el Barça se jugará su pase a semifinales de la Liga de Campeones 72 horas después en el Riyadh Air Metropolitano.

Arbitraje: Barcelona presenta queja formal ante UEFA

La queja fue presentada hoy por sentirse perjudicado en el duelo ante Atlético Madrid por Champions League.

Hansi Flick y Manolo González posan juntos

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el del Espanyol, Manolo González, han posado juntos en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes del derbi que se disputará este sábado.

El tradicional encuentro de técnicos previo al Barcelona-Espanyol, de la jornada 31 de La Liga EA Sports, ha transcurrido en un ambiente de cordialidad entre ambos.

Flick y González han posado, sonrientes, para los fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación con las respectivas camisetas de sus equipos.

Foto embed
Saludos entre Hansi Flick y Manolo González previo al derbi de este sábado - EFE

Flick: Flick: "Lo más importante es ganar la Champions"

l entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este viernes que, más allá del trabajo diario en La Liga EA Sports, el título "más importante" para jugadores, técnicos y aficionados es la Liga de Campeones.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el preparador alemán antes del derbi frente al Espanyol de este sábado en el Spotify Camp Nou, donde el líder de La Liga afronta un encuentro marcado por la vuelta de los cuartos de final de la 'Champions' del próximo martes en el Metropolitano.

En ese encuentro, el Barcelona intentará dar la vuelta a un 0-2 en contra, por lo que muchas de las cuestiones de la comparecencia se han centrado en preguntarle a Flick por si apostará por las rotaciones ante el cuadro blanquiazul.

Foto embed
Conferencia de prensa de Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

Fuerte declaración de Manolo González

El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este viernes que el Barcelona "irá a muerte, como ha hecho siempre" contra el cuadro blanquiazul en el derbi de este sábado en el Camp Nou, escenario en que el está convencido de poder obtener un resultado positivo.

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, insistió en que el anfitrión dará importancia al partido: "No creo que vayan a especular, ni mucho menos. Irán a ganar y a hacer daño, si pueden. Intentaremos competir al máximo nivel, es un encuentro exigente".

Álvaro Arbeloa confirma titularidad de Militao, Camavinga y Bellingham

Real Madrid juega este viernes 10 de abril a las 13:00 horas de Guatemala ante Girona.

En Portada

APG declara Socio Honorario a José Rubén Zamorat
Nacionales

APG declara Socio Honorario a José Rubén Zamora

07:11 AM, Abr 10
Localizan a persona sin vida en carretera entre San José Pinula y Palenciat
Nacionales

Localizan a persona sin vida en carretera entre San José Pinula y Palencia

06:32 AM, Abr 10
Capturan a hombre con amplio historial delictivo en Huehuetenangot
Nacionales

Capturan a hombre con amplio historial delictivo en Huehuetenango

08:07 AM, Abr 10
Barcelona vs. Espanyol, un duelo lleno de contrastest
Deportes

Barcelona vs. Espanyol, un duelo lleno de contrastes

08:41 AM, Abr 10
Comunicaciones: Erick Lemus se pierde el resto de temporadat
Deportes

Comunicaciones: Erick Lemus se pierde el resto de temporada

08:16 AM, Abr 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaIránNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos