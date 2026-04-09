 Arbitraje: Barcelona presenta queja formal ante UEFA
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Arbitraje: Barcelona presenta queja formal ante UEFA

La queja fue presentada hoy por sentirse perjudicado en el duelo ante Atlético Madrid por Champions League.

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El Barcelona ha presentado este jueves una queja formal ante la UEFA al sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El club azulgrana considera que la actuación arbitral fue "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado", según ha manifestado en un comunicado.

La reclamación se centra en una acción concreta, las manos del defensa Marc Pubill dentro del área tras recibir un pase del portero Juan Musso, pues el Barcelona defiende que "el juego se había reanudado correctamente" y debería haberse señalado penalti, en contra de la interpretación del equipo arbitral.

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En una publicación en la red social de Instagram, el central catalán se ha referido a la falta a Giuliano Simeone, la cual derivó en el 0-1.

Comunicado del Barcelona

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", reza el comunicado.

Y añade: "En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes".

La decisión había sido adelantada horas antes por el presidente interino del FC Barcelona, Rafael Yuste.

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Con goles de Julián Álvarez y de Alexander Sørloth, el equipo de Diego Simeone saca buena renta en Barcelona.

Reclaman penalti

"Es increíble que hoy en día con todos los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico (referente al VAR), es increíble que no pitaran un penalti así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", dijo Yuste sobre las manos de Marc Pubill dentro del área tras recibir un servicio del meta Juan Musso.

"Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, sino de un título como la Champions, Y no podemos olvidar, porque la memoria es muy corta, que ya nos pasó algo así en la Copa del Rey en el campo del Atlético de Madrid", ha dicho en referencia a un protestado tanto anulado a Pau Cubarsí en la ida copera disputada en el Metropolitano.

Yuste cree que se tiene que denunciar porque en el caso contrario "no habrá mejora". "Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado", ha comentado.

Pese a todo el presidente azulgrana ha recordado que queda el partido de vuelta de la semana próxima en el Metropolitano. "Vamos a ir a remontar, es posible, y también tenemos un partido de La Liga muy importante ante el Espanyol (este sábado)", ha dicho.

El dirigente azulgrana ha realizado estas declaraciones tras tomar parte en "Clubs de primera línea: responsabilidad y acción contra el odio", una mesa redonda organizada por La Liga en Barcelona.

Hansi Flick critica al VAR por no revisar la mano de Marc Pubill

Por su parte, el técnico del Barcelona señaló que, el asistente VAR sí estaba “centrado” en la acción que acabó en roja a Cubarsí.

*Información EFE.

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