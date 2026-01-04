 Aficionados del Valencia atacan el bus de su propio equipo
Deportes

Aficionados del Valencia atacan el bus de su propio equipo

La acumulación de malos resultados y la sensación de abandono deportivo encendieron a parte de la afición, que transformó su protesta en un acto violento contra el autobús del equipo.

Ataque al bus del Valencia CF - Valencia CF
Ataque al bus del Valencia CF / FOTO: Valencia CF

La crisis deportiva del Valencia CF vivió este sábado uno de sus episodios más tensos. Tras la contundente derrota por 4-1 ante el Celta de Vigo en Balaídos, más de un centenar de aficionados recibieron al equipo en el aeropuerto de Manises con duras protestas dirigidas a la directiva, al entrenador y a la plantilla.

El avión del conjunto valencianista aterrizó alrededor de las ocho de la noche, momento en el que los aficionados, muchos de ellos integrantes de la grada de animación Curva Nord, hicieron oír su enfado. "Corberán, dimisión", "jugadores mercenarios" y "Peter, vete ya" fueron algunos de los cánticos más repetidos, reflejo del profundo malestar que atraviesa la afición por la delicada situación del equipo.

El bus del Valencia fue atacado

El momento más grave de la noche se produjo cuando el autobús oficial del club fue atacado, resultando dañada una de sus ventanas. Un acto que elevó aún más la tensión y obligó al Valencia CF a emitir un comunicado oficial condenando lo sucedido.

"El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial. Este tipo de actos de violencia podrían haber causado daños personales a jugadores o miembros del cuerpo técnico. El Valencia CF condena firmemente cualquier forma de violencia", señaló la entidad.

La concentración fue organizada previamente a través de redes sociales y se desarrolló en la terminal de llegadas privadas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional. A la llegada del equipo, los jugadores y el cuerpo técnico fueron recibidos con pitidos, abucheos e increpaciones. Los aficionados incluso reclamaron la presencia de los capitanes para dar explicaciones, pero ninguno de ellos se acercó a dialogar.

Posteriormente, el autobús del Valencia CF fue escoltado por la Policía Nacional hasta la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí no se registró presencia de seguidores y la plantilla abandonó rápidamente las instalaciones para dirigirse a sus domicilios particulares. Todo ello en un contexto deportivo muy preocupante, ya que el conjunto blanquinegro se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, a la espera de que el Girona dispute su partido.

