Neymar estuvo cerca de retirarse, confiesa su padre

El padre de Neymar reveló que su hijo estuvo muy cerca de retirarse del fútbol profesional a finales de 2025, tras vivir uno de los periodos más duros de su carrera. El regreso del astro brasileño al Santos, a principios de ese año, tenía un objetivo claro: recuperarse física y emocionalmente de una grave operación de rodilla y volver a disfrutar del juego. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo y estuvo marcado por constantes obstáculos físicos y anímicos.
Durante la temporada, Neymar sufrió varias lesiones musculares que le impidieron tener continuidad y lo alejaron de partidos clave. En medio de ese contexto, el Santos luchaba por evitar el descenso en el Campeonato Brasileño. Cuando finalmente el delantero logró encadenar una racha de encuentros, un nuevo golpe sacudió su carrera: a falta de tres jornadas para el final del torneo, se lesionó el menisco de la rodilla izquierda. El diagnóstico fue contundente: debía someterse a otra cirugía, una noticia que terminó de quebrar su ánimo.
Neymar meditó anunciar su retiro
En una entrevista con el canal de YouTube "Rafa Tecla T - Experiencias Reales", Neymar padre confesó el impacto emocional que tuvo ese momento en su hijo. "Ahora mismo tiene una lesión de menisco, la prensa lo filtra antes de hablar con él y su cabeza se queda en cero. Por un segundo, no puedo salvar la cabeza de mi hijo", explicó. La presión mediática y la acumulación de lesiones llevaron al jugador a cuestionarse seriamente su continuidad en el fútbol.
El propio padre relató una conversación especialmente delicada que mantuvo con Neymar en su casa. "Él se vuelve hacia mí y me dice: ‘No puedo más. Vamos a operar. Papá... ni siquiera sé si vale la pena la operación. Para mí, ya está’", contó. Ante esa confesión, intentó hacerlo reflexionar: "‘¿Ya está, hombre? Entonces, ¿para qué operar?’. Luego le dije: ‘Hijo, si quieres operarte para que nos enfoquemos en tu recuperación y te mejores, estoy contigo’". Ese diálogo marcó un punto de inflexión.
A pesar de no encontrarse bien psicológicamente, Neymar fue a entrenar al día siguiente y decidió darse una última oportunidad. "Entonces me escucha, hablamos mucho y me dice: ‘Déjame ver cómo me despierto mañana’", recordó su padre. El esfuerzo tuvo recompensa: el delantero jugó tres partidos prácticamente como un sacrificio personal, con tratamiento conservador y una rodillera, ayudando al Santos a mantenerse en la primera división. En la penúltima jornada, ante Juventude, anotó tres goles y fue la gran figura del encuentro.
Tras el final del Brasileirão, Neymar fue finalmente operado y continúa su recuperación en casa. Pensando en el futuro, su padre reveló que el Mundial aparece como el gran objetivo que le devuelve la motivación. "Queda muy poco, hombre. Son seis meses. Después no sé si vamos a ganar o no, pero al menos tendrás que estar ahí. No puedes aceptar lo que hace esta gente ruidosa", afirmó.