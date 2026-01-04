¿Pensando en viajar al Mundial? Conoce los requisitos para obtener la visa

En tan solo seis meses se celebrará una de las fiestas deportivas más importantes del mundo, muy cerca de Guatemala, el Estadio Banorte anteriormente conocido como Estadio Azteca en la Ciudad de México albergará su tercer Mundial de Futbol, en está ocasión junto a Estados Unidos de América y Canadá.
Debido a la cercanía, muchos guatemaltecos buscarán acceder a las sedes mundialistas o incluso a las ciudades para disfrutar del ambiente que rodea cada uno de los encuentros futbolísticos.
Para viajar a los países que albergarán el torneo, los guatemaltecos requieren una visa de ingreso, por lo que a continuación le presentamos una guía básica de los procedimientos y requisitos para tramitar el documento de viaje.
Estados Unidos (B-2)
La visa de turista para EE. UU. es la B-2 (visitor visa), para viajes temporales por turismo, vacaciones, eventos o visitas familiares.
1. Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.
2. Formulario DS-160 completado en línea (Formulario de Solicitud de Visa de No Inmigrante).
3. Pago de tarifa de solicitud de visa $435 y confirmación de pago.
4. Fotografía reciente con especificaciones consulares (22 mm y 35 mm).
5.Programar y asistir a una entrevista consular en la Embajada de EE. UU. en Ciudad de Guatemala.
7. Documentación de apoyo, por ejemplo: Prueba de vínculos con Guatemala (empleo, estudios, familia, bienes); itinerario de viaje, recursos económicos para solventar el viaje.
Para información detallada de los requisitos acceda a este enlace https://gt.usembassy.gov/
Canadá
1. Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.
2. Solicitud de visa completada a través del portal oficial de inmigración de Canadá
(Canadá no realiza una entrevista personal, pero le puede requerir documentación para confirmar la información ingresada en el formulario, la cual deberá adjuntar en el sitio web).
4. Documentación de apoyo, por ejemplo: Prueba de vínculos con Guatemala (empleo, estudios, familia, bienes); itinerario de viaje, estados bancarios para solventar el viaje.
4. Pago de tarifa de solicitud de visa $100 CAD y biométricos $85 CAD
5. Programar cita para datos biométricos.
Para información detallada de los requisitos acceda a este enlace https://www.international.gc.ca/
México
(Si cuenta con Visa de EE. UU., Canadá, Japón, Reino Unido, países del Espacio Schengen o miembros de la Alianza del Pacífico, no será necesario tramitar la visa de Turismo a México)
1. Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.
2. Formulario de solicitud.
3. Agendar cita a través del Sistema de Citas por Internet MiConsulado
4. Documentación de apoyo, por ejemplo: Prueba de vínculos con Guatemala (empleo, estudios, familia, bienes); itinerario de viaje, recursos económicos para solventar el viaje.
5. La extensión de la visa para un periodo menor a los 180 días es gratuita, si accede o es legible a una visa de larga duración, deberá consultar la tarifa.
Para información detallada de los requisitos acceda a este enlace https://embamex.sre.gob.mx
México anunció recientemente que prepara una modernización integral de su sistema de emisión de visas como parte de los preparativos rumbo al Mundial. La medida busca garantizar un ingreso más ágil y seguro para los miles de aficionados y turistas que llegarán al país vecino durante la justa deportiva.
El anuncio fue realizado por Roberto Velasco, subsecretario designado para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien explicó que el objetivo es agilizar trámites y reducir tiempos de espera tanto en los consulados como en los puntos de entrada al país. Según detalló, la Cancillería trabaja en la implementación de una visa electrónica, la cual permitirá realizar procesos en línea y facilitará la movilidad de visitantes provenientes de distintos países.
Los datos en está publicación son tan solo una guía general de los requisitos y procedimientos para acceder a una visa de turismo y asistir al Mundial 2026, cada persona puede presentar un caso distinta, por lo que los requisitos pueden variar.