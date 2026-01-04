 Vinícius volvió a ser abucheado por la afición del Madrid
Deportes

Vinícius volvió a ser abucheado por la afición del Real Madrid

Por segundo partido consecutivo, el brasileño fue silbado por parte de la afición en el momento de ser sustituido y Xabi Alonso salió a defenderlo en conferencia de prensa.

Vinícius en el partido entre Real Madrid y Betis en el Estadio Santiago Bernabéu - Real Madrid C.F.
Vinícius en el partido entre Real Madrid y Betis en el Estadio Santiago Bernabéu / FOTO: Real Madrid C.F.

Los abucheos a Vinícius volvieron a resonar en el Santiago Bernabéu por segundo partido consecutivo, una situación que no pasó desapercibida ni para el público ni para el cuerpo técnico del Real Madrid. El extremo brasileño fue silbado en el momento de ser sustituido, pese a haber completado una primera parte intensa y participativa. El episodio reabre el debate sobre la relación entre el jugador y una afición históricamente exigente, que no siempre mide el contexto del rendimiento individual.

Tras el encuentro, Xabi Alonso defendió con firmeza a su futbolista y valoró de manera positiva su actuación. "Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho", explicó el técnico, antes de subrayar su importancia colectiva: "Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental". Además, proyectó su relevancia a corto plazo al afirmar: "Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante".

Relación rota entre Vinícius y la afición merengue

Al ser preguntado directamente por los silbidos y sobre si pedía a la afición que no pitara al brasileño, Xabi Alonso optó por un mensaje de comprensión y unidad. "Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder", señaló, apelando al respaldo interno del grupo: "Estamos juntos para apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión".

El entrenador cerró su intervención con un mensaje de confianza hacia el futuro y hacia la grada madridista. "Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid", afirmó con rotundidad, antes de mostrarse convencido de que el ambiente cambiará: "Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda". Mientras tanto, Vinícius continúa siendo uno de los nombres propios del equipo, tanto por su impacto en el juego como por el debate que genera cada uno de sus gestos.

