Ana Lucía Martínez hace doblete en debut del Clausura 2026

La guatemalteca Ana Lucía Martínez contribuyó con dos anotaciones en el triunfo de visita que logró el Cruz Azul Femenil ante el Club León Femenil 0-5 en el estadio Nou Camp de Nuevo León (Ciudad de Monterrey) como parte de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde Guatemala aporta varias jugadoras a dicha competencia: Samantha López, Acacia Edwards, Briana Johnson, Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano.
El estadio Nou Camp fue el escenario deportivo donde los equipos de Alejandro Corona y Diego Testas midieron fuerzas. No se cumplían ni los primeros cinco minutos cuando tras el cobro de un tiro de esquina, el cuadro visitante logró ponerse 0-1 en el marcador gracias al tanto de Karol Arcanjo Da Silva.
Antes de cerrar el primer tiempo, al minuto 41, vino otra oportunidad clara de gol para el Cruz Azul Femenil, que fue aprovechada por la guatemalteca Ana Lucía Martínez para colocar cifras en la pizarra de 0-2, y con ello, empezar a asegurarse su primer triunfo de campeonato en este cierre de temporada 2025-2026.
En el segundo tiempo, Daniela Calderón García hacía el 0-3 al minuto 64, Aerial Lyndonna Chavarin puso el 0-4 al minuto 79, y por último, Ana Lucía Martínez hacía doblete al 90+5 con un remate de larga distancia para un categórico 0-5.
Al final del partido, se marcó una goleada y Cruz Azul Femenil dirigido por Diego Testa logró llevarse sus primeros tres puntos con el sello de la chapina Analú. Momentáneamente, Cruz Azul es líder de la competencia.
41’ GOOOOOOOL, ?? Ana Lu Martínez amplia la ventaja para las celestes. ?#NuestroFutFem | #LEOvsCAZ pic.twitter.com/4Q0Wc4Tn8F— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 6, 2026
Así les fue a las otras guatemaltecas
El domingo 4 de enero, las Chivas del Guadalajara de Samantha López ganó de local al Atlético San Luis 2-0 en el estadio Akron. La chapina tuvo participación.
Ese mismo día, Necaxa de Acacia Edwards y Briana Johnson perdieron en su debut en casa 1-4 ante Tigres Femenil. En el caso de Edwards no sumó minutos, en tanto, Johnson se mantiene en una etapa de recuperación tras la rotura de ligamento cruzado que la marginó de la competencia.
Por último, para este martes 6 de enero, se culmina con la programación de la primera fecha del Clausura 2026 con el duelo de F. C. Juárez Femenil de la nacional Aisha Solórzano y Mazatlán Femenil.
90+5’ GOOOOOOOL, ?? ANA LUUUUUU, desde fuera del área. ??#NuestroFutFem | #LEOvsCAZ pic.twitter.com/Of39MubULU— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 6, 2026