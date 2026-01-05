 Aurora cae en su primer partido de prepación
Aurora cae en su primer partido de prepación

Los aurinegros cayeron 2-1 ante Génesis Policía Nacional de Honduras; su próximo juego amistoso será este jueves 8 de enero.

Partido amistoso entre Aurora y Génesis Policía Nacional - Aurora FC
Partido amistoso entre Aurora y Génesis Policía Nacional / FOTO: Aurora FC

Aurora inició su gira de preparación en territorio hondureño con una derrota por 2-1 ante el Génesis PN, en un encuentro disputado en el estadio Roberto Suazo Córdova. El conjunto aurinegro, dirigido por el técnico costarricense Saúl Phillip, mostró pasajes interesantes de juego, aunque no logró evitar el revés en su primer compromiso amistoso fuera del país, en una prueba que sirvió para evaluar el funcionamiento del plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

El único gol de Aurora fue anotado por Paulo Motta. A pesar del resultado adverso, el cuerpo técnico valoró el partido como una experiencia importante dentro de un proceso de preparación que contempla tres amistosos en suelo catracho, con el objetivo de ajustar líneas, probar variantes tácticas y fortalecer la cohesión del grupo.

Partido amistoso entre Aurora y Génesis Policía Nacional - Aurora FC

Los próximos partidos de Aurora

El siguiente compromiso de Aurora en Honduras está programado para este jueves 8 de enero. Aunque el rival aún no ha sido confirmado de manera oficial, todo apunta a que será el Platense quien enfrente al cuadro guatemalteco. Posteriormente, el 11 de enero, los aurinegros disputarían su último partido de preparación, y de no mediar cambios, el oponente sería el Motagua, equipo dirigido por el técnico español Javier López.

Aurora FC ya tiene la mirada puesta en el inicio del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco, que arrancará el próximo 21 de enero. El debut no será sencillo, ya que el equipo capitalino visitará a Xelajú MC en un duelo de alto calibre, que pondrá a prueba el trabajo realizado durante la pretemporada y marcará el primer gran desafío del campeonato.

