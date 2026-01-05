 Real Madrid decidirá el martes futuro de Mbappé en Supercopa
Deportes

Mbappé se entrena en el gimnasio con el objetivo de llegar a la Supercopa

El francés espera entrar en la lista final de convocados que viajarán a Arabia Saudita, misma que se conocerá este martes 6 de enero.

Compartir:
Kylian Mbappé se ejercitó en el gimnasio este lunes 5 de enero de 2026
Kylian Mbappé se ejercitó en el gimnasio este lunes 5 de enero de 2026 / FOTO: EFE

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó el lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará el martes tras una prueba final.

Desde que el 30 de diciembre, en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid en el estadio Alfredo di Stéfano, Mbappé tuviera malas sensaciones en la rodilla izquierda, en la que sufre un esguince, el delantero francés no había vuelto a realizar ningún ejercicio físico.

Al tratamiento de fisioterapia intenso al que se está sometiendo Mbappé, le añadió el lunes los primeros ejercicios en el gimnasio como primera prueba. Según informan a EFE fuentes del club blanco, la decisión definitiva sobre su presencia en la Supercopa de España se tomará el martes en la última sesión del Real Madrid antes de viajar a Arabia Saudí.

El Real Madrid se mide el jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en las semifinales del torneo, partido para el que Mbappé tiene pocas opciones de jugar, pero no está descartado, como confirmó públicamente su entrenador Xabi Alonso tras la ausencia de su gran referente ante el Real Betis.

"No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos a ver sus sensaciones y tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones con Kylian", aseguró

Huijsen se apunta a la Supercopa de España

Dean Huijsen, ausente en el primer partido del Real Madrid en 2026 por una sobrecarga muscular, regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá estar presente en la Supercopa de España, en la que Xabi Alonso sufre las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold y mantiene la duda de Kylian Mbappé.

La buena noticia para Xabi Alonso fue el regreso a la dinámica de grupo de Huijsen, recuperado de sus molestias musculares. Se ejercitó junto a Dani Carvajal, que mejora su físico tras volver a ser convocado dos meses después.

También se ejercitaron, primero en el gimnasio y posteriormente sobre el césped, David Alaba, Ferland Mendy, Fran García, Dani Ceballos, Arda Güler y Franco Mastantuono junto a un nutrido grupo de canteranos.

La lista la preparará con todos los jugadores que tiene disponibles Xabi Alonso el martes, día de Reyes, con un último entrenamiento en la Ciudad Real Madrid desde las 11:00 horas. A la conclusión dará la lista de convocados, pendiente de la evolución de Mbappé, y la expedición volará rumbo a Arabia Saudí en busca del primer título de 2026.

Ronald Araujo es la gran novedad del Barça para la Supercopa

El defensa uruguayo vuelve a estar disponible tras varias semanas de ausencia motivadas por problemas de salud mental.

*Información EFE.

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos