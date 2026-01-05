 Ronald Araujo es la gran novedad del Barça para la Supercopa
Deportes

Ronald Araujo es la gran novedad del Barça para la Supercopa

El defensa uruguayo vuelve a estar disponible tras varias semanas de ausencia motivadas por problemas de salud mental.

Compartir:
Ronald Araujo en un partido de Champions League entre Brujas y FC Barcelona - FC Barcelona
Ronald Araujo en un partido de Champions League entre Brujas y FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

El regreso de Ronald Araujo a una convocatoria del FC Barcelona marca una noticia tan deportiva como humana. El central uruguayo vuelve a estar disponible tras varias semanas de ausencia motivadas por problemas de salud mental, un proceso que el club ha gestionado con cautela y respaldo. Su inclusión en la lista para la Supercopa de España, que se disputará en Yeda (Arabia Saudí), simboliza un paso adelante en su recuperación y refuerza anímicamente a un equipo que busca arrancar el año 2026 con un título.

Araújo, que desde hace una semana se entrena al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, es la gran novedad de la expedición azulgrana que este lunes pone rumbo a Arabia Saudí. El Barça se medirá el miércoles al Athletic Club en la primera semifinal del torneo, y aunque su presencia en el once inicial no está garantizada, su sola convocatoria ya supone un impulso importante para la zaga. El defensor había quedado apartado del grupo tras la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre, episodio que actuó como detonante de su situación personal.

Araujo supera sus problemas de salud mental

El técnico Hansi Flick ha sido prudente al referirse a la participación del uruguayo, recordando que su retorno a la competición dependerá de las sensaciones que experimente tras el descanso que le concedió el club. Araújo, uno de los capitanes del vestuario, representa liderazgo y carácter competitivo, cualidades que el equipo valora especialmente en citas de alta exigencia como la Supercopa. Su evolución será seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico como por la afición.

Con la presencia del central charrúa, el Barcelona afronta el torneo con solo dos ausencias destacadas: Gavi y Andreas Christensen, que permanecen en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para continuar con la recuperación de sus lesiones. El resto de la plantilla viaja con la ambición de conquistar el primer título del año y con la sensación de que el regreso de Araújo fortalece no solo la defensa, sino también el espíritu colectivo de un equipo que mira al futuro con renovada ilusión.

Foto embed
Ronald Araújo terminó de complicar el panorama para el Barça. - Redes sociales.

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos