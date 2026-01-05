Ronald Araujo es la gran novedad del Barça para la Supercopa

El regreso de Ronald Araujo a una convocatoria del FC Barcelona marca una noticia tan deportiva como humana. El central uruguayo vuelve a estar disponible tras varias semanas de ausencia motivadas por problemas de salud mental, un proceso que el club ha gestionado con cautela y respaldo. Su inclusión en la lista para la Supercopa de España, que se disputará en Yeda (Arabia Saudí), simboliza un paso adelante en su recuperación y refuerza anímicamente a un equipo que busca arrancar el año 2026 con un título.
Araújo, que desde hace una semana se entrena al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, es la gran novedad de la expedición azulgrana que este lunes pone rumbo a Arabia Saudí. El Barça se medirá el miércoles al Athletic Club en la primera semifinal del torneo, y aunque su presencia en el once inicial no está garantizada, su sola convocatoria ya supone un impulso importante para la zaga. El defensor había quedado apartado del grupo tras la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre, episodio que actuó como detonante de su situación personal.
Araujo supera sus problemas de salud mental
El técnico Hansi Flick ha sido prudente al referirse a la participación del uruguayo, recordando que su retorno a la competición dependerá de las sensaciones que experimente tras el descanso que le concedió el club. Araújo, uno de los capitanes del vestuario, representa liderazgo y carácter competitivo, cualidades que el equipo valora especialmente en citas de alta exigencia como la Supercopa. Su evolución será seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico como por la afición.
Con la presencia del central charrúa, el Barcelona afronta el torneo con solo dos ausencias destacadas: Gavi y Andreas Christensen, que permanecen en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para continuar con la recuperación de sus lesiones. El resto de la plantilla viaja con la ambición de conquistar el primer título del año y con la sensación de que el regreso de Araújo fortalece no solo la defensa, sino también el espíritu colectivo de un equipo que mira al futuro con renovada ilusión.