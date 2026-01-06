Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemala

La selección de Canadá dio a conocer con antelación la lista de futbolistas convocados para el partido amistoso frente a Guatemala, programado para el próximo 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. A once días de que se dispute el encuentro, el combinado canadiense confirmó una nómina que servirá como parte de su campamento de enero, enfocado en observar nuevas alternativas y mantener ritmo competitivo de cara a futuros compromisos internacionales.
La convocatoria destaca por estar integrada, en su mayoría, por jugadores que militan en la Major League Soccer y en la Premier League de Canadá. Este enfoque responde tanto a la disponibilidad de los futbolistas como al momento de la temporada, ya que varios clubes europeos se encuentran en plena competencia. Aun así, Canadá logró incluir algunos elementos que juegan en Europa, como Matteo De Brienne, actualmente en el GAIS de Suecia, aportando un matiz internacional a la plantilla.
Nombres a tomar en cuenta de Canadá
Uno de los nombres que más llama la atención es el de Marcelo Flores, mediocampista de Tigres UANL. Flores, quien ya tuvo participación con selecciones juveniles de México, optó por representar a Canadá ante la falta de minutos y buscando continuidad a nivel internacional. Junto a él, destacan jugadores con experiencia en la MLS como Jonathan Osorio, Richie Laryea y Kamal Miller, quienes aportan liderazgo y recorrido al grupo convocado para enfrentar al combinado guatemalteco.
En su comunicado oficial, la Federación Canadiense de Fútbol explicó que la convocatoria fue elaborada en estrecha coordinación con los clubes, debido a que el campamento se realiza fuera de la ventana oficial de la FIFA. Asimismo, aclaró que la mayoría de los jugadores que militan en Europa no estuvieron disponibles por sus compromisos en competiciones activas. De esta manera, el duelo ante Guatemala se perfila como una oportunidad clave para evaluar talento local y consolidar una base competitiva de cara al futuro inmediato de la selección canadiense.