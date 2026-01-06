 El Chelsea anuncia a Liam Rosenior como su nuevo técnico
Deportes

El Chelsea anuncia a Liam Rosenior como su nuevo técnico

Rosenior, de nacionalidad inglesa, llega en sustitución de Enzo Maresca, quien fue despedido el pasado 1 de enero.

Liam Rosenior, nuevo director técnico del Chelsea - RC Strasbourg
Liam Rosenior, nuevo director técnico del Chelsea / FOTO: RC Strasbourg

El Chelsea ha anunciado la contratación de Liam Rosenior como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Enzo Maresca, quien puso fin a su etapa en el club el pasado 1 de enero. La entidad londinense confirmó este martes la llegada del técnico inglés, apostando por un perfil joven pero con experiencia reciente en proyectos de reconstrucción y desarrollo competitivo.

Rosenior, de 41 años, llega procedente del Estrasburgo, club con el que el Chelsea comparte propiedad, un factor que facilitó las negociaciones y aceleró su incorporación. El entrenador viajó en las últimas horas a Londres para cerrar su fichaje y firmó un contrato de larga duración, válido hasta 2032. Su trabajo en el fútbol francés fue notable, ya que consiguió clasificar al Estrasburgo a la Conference League en la temporada 2024.

Chelsea busca recomponer el camino

En sus primeras declaraciones como técnico ‘blue’, Rosenior expresó su orgullo por asumir el cargo. "Es un gran honor ser entrenador del Chelsea, un club con una identidad única y una historia marcada por los títulos", afirmó. El inglés subrayó que su principal objetivo será proteger la esencia del club y construir un equipo que represente esos valores en cada partido, asegurando que dará el máximo para devolver al Chelsea al éxito que su afición exige.

La salida de Maresca estuvo marcada por una racha negativa de resultados —una sola victoria en los últimos siete encuentros— y por desacuerdos con la directiva en la gestión deportiva. Tras su marcha, Callum Macfarlane asumió el cargo de forma interina y logró un valioso empate ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Ahora, Rosenior afronta el reto de liderar un nuevo proyecto en Stamford Bridge, respaldado por su experiencia previa en el Hull City, el Derby County y una extensa carrera como jugador en el fútbol inglés.

Emisoras  Escúchanos