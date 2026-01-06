 Lionel Messi confiesa que en su casa la pelota tiene límites
Deportes

Lionel Messi confiesa que en su casa la pelota tiene límites

En una reciente entrevista, Messi confesó que Antonela le prohibió jugar futbol dentro de la casa: "Mucho quilombo no podemos hacer", expresó.

Foto familiar de la familia Messi en el Año Nuevo - instagram @leomessi
Foto familiar de la familia Messi en el Año Nuevo / FOTO: instagram @leomessi

La confesión doméstica de Lionel Messi terminó siendo uno de los momentos más comentados de la entrevista que el capitán argentino brindó a Luzu TV, emitida esta semana tras un adelanto que ya había generado expectativa. Anunciado el 18 de diciembre como un reportaje "picante", el encuentro comenzó con preguntas descontracturadas que provocaron la reacción espontánea del rosarino: "¿Pará, en serio vamos a hablar de estas bol***eces? ¿Para eso vinieron hasta acá?". Ese cruce inicial marcó el tono de una charla distendida, honesta y sin poses, muy fiel al estilo del campeón del mundo.

Ya más relajado, Messi se metió de lleno en su vida cotidiana y habló de la intimidad familiar. Reconoció que en su casa "vivimos con la pelota, todo el día", dejando en claro que el fútbol atraviesa cada rincón de su rutina junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. Aunque mencionó que Mateo también practica tenis, el fútbol sigue siendo el idioma común de la familia, el plan recurrente cada vez que hay un rato libre.

A Messi lo regañan por jugar futbol dentro de la casa

Sin embargo, ese amor por la pelota tiene un límite muy claro puertas adentro. Messi reveló, entre risas, que su esposa puso una regla innegociable: no jugar al fútbol dentro de la casa. "Mucho quilombo no podemos hacer", explicó el capitán, admitiendo que si bien disfrutan de improvisar desafíos como un uno contra uno o algún juego al medio, a Antonela no le gusta nada que pateen adentro o armen partidos bajo techo.

A partir de esa anécdota, la charla derivó en la dinámica de pareja y en los reproches cotidianos. Messi descartó de plano que el problema sea el orden y sorprendió al definirse como "obsesionado" con ese aspecto. "Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella", confesó, al contar que organiza su ropa por colores y que no le gusta que toquen sus cosas. Incluso reveló que Thiago heredó ese rasgo, mientras que Mateo y Ciro se parecen más a su madre.

El capitán también habló de su costado más íntimo y emocional. Ante la pregunta de si se considera romántico, respondió con sinceridad que sí, aunque aclaró que no es muy demostrativo. "Me cuesta demostrarlo y expresarlo, pero me gusta que la persona que quiero de verdad esté siempre bien y hacerla feliz", señaló, explicando que prefiere los detalles antes que los grandes gestos. Esa diferencia, según contó, hizo que Antonela moderara su romanticismo con el paso del tiempo.

La entrevista dejó, además, pinceladas de un Messi menos conocido: amante de la soledad, algo estructurado y fanático de las series y los programas de televisión. "Me gusta mucho estar solo", admitió, reconociendo que el ruido constante de una casa con tres chicos a veces lo satura. Entre series de Netflix, clips de streaming y programas como MasterChef Celebrity o LAM, el ídolo argentino mostró que, incluso lejos de la cancha, su vida está llena de pequeñas reglas, rutinas y confesiones tan humanas como no poder jugar a la pelota dentro de su propia casa.

Foto embed
Lionel Messi, campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami - MLS

