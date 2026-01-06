Marvin Ávila Jr. y la esperanza para el futbol guatemalteco

Marvin Ávila Jr. es un jugador juvenil de Guatemala, que actualmente milita para Antigua GFC, pero que el 3 de noviembre de 2025 logró un acuerdo histórico para fichar con el São Paulo FC de Brasil. De esa manera, el talentoso deportista podrá incorporarse a uno de los equipos más grandes de Latinoamérica.
La carrera de Ávila empezó muy temprano, como él mismo contó durante una entrevista al canal oficial de Antigua GFC. Recordó que su camino hacia el futbol profesional ocurrió cuando el representante de un equipo juvenil contactó a su mamá para pedirle permiso para que integrara las filas de su proyecto.
Ávila contó que su primer equipo formal fue el Bosque Junior, al que llegó gracias a la intercesión del profesor Juan Antonio. Sin embargo, también comentó que empezó a jugar desde que tenía 4 años en distintas escuadras del balompié.
Antes de formar parte del Antigua GFC, Ávila estuvo en el conjunto de Santa Lucía Cotzumalguapa F.C., donde tuvo su primera experiencia en la cancha, como jugador profesional. Para llegar al equipo "jaguar", Ávila contó que tuvo que pasar pruebas por dos filtros, como cualquier otro joven con sueños similares a los de él.
Esas pruebas las logró superar gracias a que él y su madre se mudaron de Izabal hacia el municipio escuintleco, cuando apenas tenía tres años de edad.
Dentro de las primeras dificultades para llegar al equipo azucarero, Ávila contó que tuvo que destacar en grupos de hasta 200 jóvenes que buscaban el sueño de convertirse en profesionales. "Al principio lo vi muy difícil, porque había muchos jugadores; éramos 200 personas que íbamos y seleccionaban a 20 aspirantes, entonces pensé que no me iban a tomar en cuenta, entre tantos candidatos", comentó el juvenil.
Salto al futbol de Brasil
Sin embargo, ahora el joven jugador se convirtió en una promesa para el futbol guatemalteco, porque podrá figurar en un equipo de alta tradición en Brasil. Cabe destacar que el São Paulo FC tiene un amplio palmarés, destacando seis campeonatos de Brasil, tres títulos de la Copa Libertadores y 22 trofeos del Campeonato Paulista, entre otros.
Según sitios especializados, el juvenil guatemalteco fue fichado por el São Paulo FC a un costo de 150 mil euros. Se espera que el 17 de marzo de 2026 se integre a las filas de su nuevo equipo sudamericano, pese a que su contrato con Antigua GFC vence hasta junio del mismo año.
La incorporación del juvenil será posible gracias a una clausula de su contrato, en la que se describe explícitamente el interés del deportista por jugar en el extranjero. Hay que resaltar que Ávila llegó al equipo panza verde el 22 de septiembre de 2023.
El juvenil juega como media punta, aunque también ha tenido grandes actuaciones en las posiciones secundarias de extremo derecho o izquierdo. Su pierna hábil es la derecha y se caracteriza por tener velocidad, buen manejo del balón y hacer buenos disparos para anotar, especialmente en las inferiores de la Selección de Guatemala.
El máximo ejemplo de Marvin Ávila Jr.
Marvin Ávila Jr. compartió que su máximo ejemplo a seguir es su padre, Marvin Ávila, mejor conocido como "Titiman", quien destacó en las filas de Municipal durante su carrera, siendo un referente del equipo escarlata y de la Selección Nacional de Guatemala en su momento.
No obstante, "Titiman" tuvo destacadas actuaciones en equipos como el Deportivo Suchitepéquez, Zacapa y Deportivo Siquinalá.