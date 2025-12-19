 Selección de Guatemala, el tema de discordia en Asamblea
Liga Nacional: Selección de Guatemala, el tema de discordia en Asamblea

En la reunión se confirmó amistoso entre Guatemala-Canadá y el tema de los microciclos generó discusión donde Municipal y Antigua presentaron sus posturas.

Selección Nacional arrancará en enero con un duelo amistoso
Selección Nacional arrancará en enero con un duelo amistoso / FOTO: FFG

Esta tarde se realizó en la zona 15 (instalación de la Federación de Futbol de Guatemala -FFG-) la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional para determinar aspectos importantes como el calendario de juegos del Torneo Clausura 2026, apoyo de los clubes a Selección Nacional de Guatemala y definición del sistema de clasificación para los cuatro representantes de la Copa Centroamericana 2026.

El punto más álgido durante la sesión de trabajo fue cuando se trató el tema de la Selección Nacional de Guatemala y sus microciclos, donde los representantes de Municipal y Antigua G. F. C. mostraron su descontento en los pedidos solicitados por Luis Fernando Tena a la Liga Nacional de Guatemala.

En primera instancia se confirmó que la selección chapina tendrá un duelo amistoso ante su similar de Canadá el sábado 17 de enero de 2026 en suelo estadounidense, por lo que el calendario de planificación cuenta con un microciclo del lunes 12 al viernes 16.

Liga Nacional: Establecen inicio del Torneo Clausura 2026

La primera fecha se disputará a mitad de semana debido al amistoso de la Selección Nacional de Guatemala.

Municipal y su postura ante los microciclos 

Juan Pablo Reynoso, representante de Municipal en la Asamblea General Extraordinaria de Liga Nacional, se refirió a ese microciclo y expuso que dar a los jugadores una semana antes de los amistosos implicaría afectaciones a los clubes que aportan muchos jugadores a la "Bicolor".

"El semestre pasado lo entendimos porque estábamos con la postura de clasificar al Mundial 2026, pero ahora, sí nos afecta entregarlos (a los futbolistas) una semana antes de la Fecha FIFA, principalmente a los que aportamos varios jugadores", expresó Reynoso.

El dirigente de Municipal hizo dos peticiones en la Asamblea, una de ellas fue que la Selección Nacional de Guatemala no haga partidos fuera de la fecha FIFA y la otra es un ajuste al calendario de juegos del Clausura 2026 respecto a que las finales se jueguen de fin de semana a fin de semana.

@benditofutbolgt

MUNICIPAL SE PRONUNCIA 🔴🔵❌ Juan Pablo Reynoso, representante de Municipal habló sobre la proyección del calendario para el Torneo Clausura 2026 y la actividad de la Selección de Guatemala. #LigaNacionalGT #Guatemala #futbol

♬ sonido original - Bendito Fútbol GT

Postura de Antigua G. F. C.

Juan García, "Juancho" García, representante del Antigua G. F. C. en la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional, también se refirió al tema de los microciclos de la Selección Nacional que se tienen contemplados para el 2026.

Antigua solicita una reunión con los representantes de la Federación de Futbol de Guatemala en el primer día hábil de 2026 para que en conjunto se pueda tratar toda la información relacionada al plan de trabajo de la Selección Nacional.  

García reiteró que "todos" los clubes de la Liga Nacional apoyaron en este año todo el proceso en tema de los ciclos, pero dejó claro que: "Pienso que en este semestre les toca a los equipos descansar en esa parte y dar a los seleccionados para los compromisos, pero no en microciclos".

Hasta el momento no se explicó si habrá una retroalimentación por parte de la Federación (Selección Nacional) para llegar a un mejor acuerdo en la colaboración que tendrán los afiliados de la Liga Nacional hacia la "Azul y Blanco" en el 2026.

@benditofutbolgt

LA LIGA NACIONAL BUSCARÁ UNA REUNIÓN CON LA FEDEFUT Juan Leonel García, representante de Antigua GFC, solicitó a la Liga Nacional que sostenga una reunión con la FEDEFUT para evitar que la actividad de la Selección Nacional altere el calendario del Torneo Clausura 2026. #LigaNacionalGT #Guatemala #futbol

♬ sonido original - Bendito Fútbol GT

