Liga Nacional: Establecen inicio del Torneo Clausura 2026

Esta tarde se realizó en la zona 15 (instalación de la Federación de Futbol de Guatemala -FFG-) la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional para determinar aspectos importantes como el calendario de juegos del Torneo Clausura 2026, apoyo de los clubes a Selección Nacional de Guatemala y definición del sistema de clasificación para los cuatro representantes de la Copa Centroamericana 2026.
Respecto a la definición del campeonato Clausura 2026, el cual es la segunda parte de la temporada 2025-2026, se definió que la competencia dará inicio el miércoles 21 y jueves 22 de enero, esto debido a que el 17 de ese mes la Selección Nacional de Guatemala tendrá un duelo amistoso ante su similar de Canadá en tierra estadounidense.
Asimismo, se estableció la fecha del final del Clausura 2026, y con ello, el fin de la temporada 2025-2026. En ese sentido, la final se podrá jugar ya sea el sábado 23 o domingo 24 de mayo. Aunque esa fecha quedó sujeta a cambios debido a la participación de clubes a nivel internacional.
Tras estos aspectos, se sorteó el calendario de juegos, quedando la primera fecha de esta forma:
- Municipal-Mictlán
- Xelajú-Aurora
- Malacateco-Marquense
- Guastatoya-Mixco
- Cobán Imperial-Antigua
- Achuapa-Comunicaciones
Si bien es cierto quedó establecido el orden de los partidos, aún se debe definir con exactitud la fecha y el horario de cada uno de los compromisos por fecha.
Los clásicos en el Clausura 2026
El calendario de juegos determinó que los clásicos nacionales durante la fase de clasificación entre Municipal y Comunicaciones se jugarán en las jornadas 9 y 20, las cuales se jugarán el 25 de febrero y 22 de abril, respectivamente.
El primer clásico del año 2026 será en la casa de Comunicaciones, el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina. En tanto, la vuelta será en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol cuando los "Rojos" sean los anfitriones.
- Jornada 9: Comunicaciones-Municipal el 25 de febrero
- Jornada 20: Municipal-Comunicaciones el 22 de abril
Los clásicos de antaño, que involucran al Aurora F. C., el tercer mejor equipo en la historia de Guatemala, se jugarán en las jornadas 2, 8, 13 y 19.
- Jornada 2: Aurora-Municipal el 25 de enero
- Jornada 8: Aurora-Comunicaciones el 22 de febrero
- Jornada 13: Municipal-Aurora el 15 de marzo
- Jornada 19: Comunicaciones-Aurora el 19 de abril.