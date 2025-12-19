 Municipal oficializa día y hora para final del Apertura 2025
Deportes

Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025

En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol se jugará el último partido del Torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

Compartir:
Municipal recibirá a Antigua en la gran final del Apertura 2025
Municipal recibirá a Antigua en la gran final del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

La tarde de este viernes 19 de diciembre, Municipal estableció el horario de la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que enfrentará al "Mimado de la Afición" ante Antigua, club que busca primer bicampeonato de su historia.

"Los horarios de la final ya están aquí. Este camino lo seguimos recorriendo unidos, con fe y con hambre de gloria. ¡CR33R HASTA EL FINAL!", fue el mensaje de Municipal en sus plataformas digitales.

De esta forma, el último partido de la competencia será el sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio El Trébol de la zona 3 capital. Con anterioridad, Antigua había oficializado que la ida será el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas. 

Respecto al tema de la boletería, Municipal dice que pronto dará más detalles para que los aficionados al cuadro "Edil" puedan adquirir sus entradas y poder apoyar al club que buscará su copa 33.

Finales en El Trébol

Municipal vs. Antigua será la segunda final consecutiva que protagonicen los clubes, ya que en el Clausura 2025 también jugaron la serie final, la cual se inclinó a favor del "Panza Verde".

Esta será la cuarta final que se defina en el estadio El Trébol. De las tres anteriores, Municipal perdió dos y solo ganó una.

La primera final disputada en El Trébol fue en el Apertura 2020 cuando Deportivo Guastatoya se llevó el título en la casa de Municipal.

Para el Clausura 2024, la final nuevamente se definió en El Trébol, pero en esta oportunidad Municipal se impuso a Mixco para ganar la copa 32 de su historia.

En el Clausura 2025, mayo de este año, Antigua le quitó la copa a Municipal en el estadio El Trébol, y ahora, viene la cuarta final en su estadio y la segunda ante Antigua. ¿Podrá Municipal derrotar a Antigua?

Antigua establece día y fecha para la final de ida del Apertura 2025

Asimismo, el finalista del Apertura 2025 estableció los detalles para la venta de boletos, la cual arranca este día.

En Portada

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pachecot
Nacionales

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pacheco

12:21 PM, Dic 19
Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025t
Deportes

Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025

01:21 PM, Dic 19
Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formalt
Nacionales

Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formal

01:24 PM, Dic 19
Giran nueva orden de captura contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universot
Farándula

Giran nueva orden de captura contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

12:06 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalMundial 2026Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesEE.UU.Liga NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos