Municipal oficializa día y hora para final del Apertura 2025

La tarde de este viernes 19 de diciembre, Municipal estableció el horario de la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que enfrentará al "Mimado de la Afición" ante Antigua, club que busca primer bicampeonato de su historia.
"Los horarios de la final ya están aquí. Este camino lo seguimos recorriendo unidos, con fe y con hambre de gloria. ¡CR33R HASTA EL FINAL!", fue el mensaje de Municipal en sus plataformas digitales.
De esta forma, el último partido de la competencia será el sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio El Trébol de la zona 3 capital. Con anterioridad, Antigua había oficializado que la ida será el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas.
Respecto al tema de la boletería, Municipal dice que pronto dará más detalles para que los aficionados al cuadro "Edil" puedan adquirir sus entradas y poder apoyar al club que buscará su copa 33.
Finales en El Trébol
Municipal vs. Antigua será la segunda final consecutiva que protagonicen los clubes, ya que en el Clausura 2025 también jugaron la serie final, la cual se inclinó a favor del "Panza Verde".
Esta será la cuarta final que se defina en el estadio El Trébol. De las tres anteriores, Municipal perdió dos y solo ganó una.
La primera final disputada en El Trébol fue en el Apertura 2020 cuando Deportivo Guastatoya se llevó el título en la casa de Municipal.
Para el Clausura 2024, la final nuevamente se definió en El Trébol, pero en esta oportunidad Municipal se impuso a Mixco para ganar la copa 32 de su historia.
En el Clausura 2025, mayo de este año, Antigua le quitó la copa a Municipal en el estadio El Trébol, y ahora, viene la cuarta final en su estadio y la segunda ante Antigua. ¿Podrá Municipal derrotar a Antigua?