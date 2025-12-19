 Antigua establece día y fecha para final del Apertura 2025
Deportes

Antigua establece día y fecha para la final de ida del Apertura 2025

Asimismo, el finalista del Apertura 2025 estableció los detalles para la venta de boletos, la cual arranca este día.

Antigua buscará ante Municipal el bicampeonato
Antigua buscará ante Municipal el bicampeonato / FOTO: Alex Meoño

El jueves por la noche, tras la clasificación de Municipal a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional sobre el Deportivo Achuapa, el Antigua G. F. C. estableció el día, la hora y el inicio de la venta de boletos para el duelo que los medirá ante el equipo "Mimado de la Afición" en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala.

Siendo las 23:11 horas del jueves, Antigua anunció que la final de ida ante Municipal se jugará el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas. Además, estableció la forma de la venta de boletos.

Perfil de Antigua, finalista del Apertura 2025

El “Panza Verde” de Mauricio Tapia busca su sexto título y quedar a uno de igualar a Xelajú.

Boletos para la final de ida

"Abonado Panza Verde podrás acceder a partir de este momento a la preventa exclusiva vía correo electrónico para poder adquirir entradas adicionales a la de tu abono", explicó Antigua en su cuenta oficial de Facebook.

En ese sentido, desde ayer, los abonados pueden adquirir boletos extras a través de su correo electrónico. Las localidades disponibles son: Tribuna con butaca, tribuna y preferencia.

Asimismo, se anunció que desde este viernes 19 de diciembre a partir de las 13:00 horas estará disponible en la página web (boletosantiguagfc.com) los boletos para la gran final.

Para adquirir los boletos para la final hay dos disposiciones: La primera es que todos los niños pagan boleto y la segunda que no se permitirá el ingreso a la afición visitante. Lo único no revelado por el cuadro antigüeño fue los precios de los boletos. 

Este día se espera que Municipal oficialice su día y horario para la gran final, donde se estará entregando la copa del Apertura 2025. Como adelanto se sabe que el duelo en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será el domingo 28 de diciembre a las 18:00 horas (por oficializarse).  

Antigua revela detalles de la boletería para la gran final - Antigua G. F. C.

Antigua-Municipal, la final del Apertura 2025

Antigua y Municipal protagonizarán la final del Torneo Apertura 2025 luego que eliminaron en semifinales a Aurora y Deportivo Achuapa, respectivamente.

Tanto los "Panzas Verdes" y los "Rojos" llegaron a su final siendo muy contundentes en los partidos de vuelta. Antigua venció 4-2 al Aurora (global de 5-2) y Municipal 3-0 al Achuapa (global 4-1).    

Municipal y Antigua son los finalistas del Apertura 2025

El “Panza Verde” va por su primer bicampeonato y el “Mimado de la Afición” quiere la copa 33 de su historia.

