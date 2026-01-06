Series de cuartos de final de la Copa de África 2026

Un gol de Adil Boulbina a dos minutos del final de la prórroga, con la amenaza del lanzamiento de penaltis alrededor, dio la victoria por 1-0 a Argelia contra la República Democrática del Congo en octavos de final de la Copa de África 2025, que resistió sostenida por su portero, Nzau Mpasi-Nazu, y que se hundió cuando encajó el tanto que enterró sus ilusiones.
Fue un futbolista sin el protagonismo habitual de alguno de sus compañeros, procedente del Al Duhail, que saltó al campo cinco minutos antes en lugar de Fares Chaibi, el que desequilibró el partido y dio la victoria a Argelia en el estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat.
En el primer balón que tocó, Adil Boulbina, tras un buen pase al espacio de Ramiz Zerrouike, marcó con un preciso zapatazo acabó con la inspiración del meta del Le Havre Mpasi Nazu.
Los 'zorros del desierto', campeones en 1990 y 2019, y subcampeones en 1980 pero que en las dos últimas ediciones no fueron capaces de superar la fase de grupos, ya están en cuartos de final y se enfrentarán a Nigeria en Marrakech.
Clasificación de Costa de Marfil
El atacante del Manchester United Amad Diallo dirigió a Costa de marfil, vigente campeón, al incontestable triunfo frente a Burkina Faso (3-0) que le empareja con Egipto en los cuartos de final de la Copa de África.
Fue el duelo más desnivelado en el cierre de los octavos de final. Costa de Marfil volvió a dejar a 'los potros' sin disputar los cuartos que tampoco alcanzó en la edición de hace dos años.
Amad Diallo fue determinante y desniveló el enfrentamiento antes del intermedio. Abrió el marcador en el minuto 20, cuando resolvió bien dentro del área tras recibir un balón de Evann Guessand, del Aston Villa.
Y a la media hora ejerció de asistente cuando se llevó a trompicones la pelota y centró a Yan Diomandé, del Leipzig, que volvió a batir a Herve Koffi.
No corrieron excesivo peligro en ningún momento los 'elefantes' que pudieron obtener un triunfo mayor aunque el tercero no llegó hasta el tramo final, en una veloz carrera desde su propio campo del jugador del Hoffenheim Baoumana Touré que superó por el palo corto a Koffi.
El equipo de Emerse Fae subrayó su condición de favorito. Ahora afronta los cuartos de final que disputará contra Egipto el sábado en Agadir.
Programa de cuartos de final de la Copa África 2025
|No.
|Partido
|Día
|Hora
|1
|Malí vs. Senegal
|Viernes, 9 de enero
|10:00 horas GT
|2
|Camerún vs. Marruecos
|Viernes, 9 de enero
|13:00 horas GT
|3
|Argelia vs. Nigeria
|Sábado, 10 de enero
|10:00 horas GT
|4
|Egipto vs. Costa de Marfil
|Sábado, 10 de enero
|13:00 horas GT