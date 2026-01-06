 Series de cuartos de final de la Copa de África 2026
Deportes

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa de África

Argelia y Costa de Marfil completaron el cuadro de los cuartofinalistas al eliminar a Congo y Burkina Faso, respectivamente.

Compartir:
Argelia eliminó a República del Congo y es cuartofinalista de la Copa África 2026
Argelia eliminó a República del Congo y es cuartofinalista de la Copa África 2026 / FOTO: CAF

Un gol de Adil Boulbina a dos minutos del final de la prórroga, con la amenaza del lanzamiento de penaltis alrededor, dio la victoria por 1-0 a Argelia contra la República Democrática del Congo en octavos de final de la Copa de África 2025, que resistió sostenida por su portero, Nzau Mpasi-Nazu, y que se hundió cuando encajó el tanto que enterró sus ilusiones.

Fue un futbolista sin el protagonismo habitual de alguno de sus compañeros, procedente del Al Duhail, que saltó al campo cinco minutos antes en lugar de Fares Chaibi, el que desequilibró el partido y dio la victoria a Argelia en el estadio Príncipe Moulay Hassan de Rabat.

En el primer balón que tocó, Adil Boulbina, tras un buen pase al espacio de Ramiz Zerrouike, marcó con un preciso zapatazo acabó con la inspiración del meta del Le Havre Mpasi Nazu.

Los 'zorros del desierto', campeones en 1990 y 2019, y subcampeones en 1980 pero que en las dos últimas ediciones no fueron capaces de superar la fase de grupos, ya están en cuartos de final y se enfrentarán a Nigeria en Marrakech.

Clasificación de Costa de Marfil

El atacante del Manchester United Amad Diallo dirigió a Costa de marfil, vigente campeón, al incontestable triunfo frente a Burkina Faso (3-0) que le empareja con Egipto en los cuartos de final de la Copa de África.

Fue el duelo más desnivelado en el cierre de los octavos de final. Costa de Marfil volvió a dejar a 'los potros' sin disputar los cuartos que tampoco alcanzó en la edición de hace dos años.

Amad Diallo fue determinante y desniveló el enfrentamiento antes del intermedio. Abrió el marcador en el minuto 20, cuando resolvió bien dentro del área tras recibir un balón de Evann Guessand, del Aston Villa.

Y a la media hora ejerció de asistente cuando se llevó a trompicones la pelota y centró a Yan Diomandé, del Leipzig, que volvió a batir a Herve Koffi.

No corrieron excesivo peligro en ningún momento los 'elefantes' que pudieron obtener un triunfo mayor aunque el tercero no llegó hasta el tramo final, en una veloz carrera desde su propio campo del jugador del Hoffenheim Baoumana Touré que superó por el palo corto a Koffi.

El equipo de Emerse Fae subrayó su condición de favorito. Ahora afronta los cuartos de final que disputará contra Egipto el sábado en Agadir.

Programa de cuartos de final de la Copa África 2025

No. Partido  Día  Hora
1 Malí vs. Senegal  Viernes, 9 de enero 10:00 horas GT
2 Camerún vs. Marruecos  Viernes, 9 de enero 13:00 horas GT
3 Argelia vs. Nigeria  Sábado, 10 de enero 10:00 horas GT
4 Egipto vs. Costa de Marfil Sábado, 10 de enero 13:00 horas GT

En Portada

MARN sobre bonos de carbono: Es un pago por un servicio ambiental que incentiva a mantener el bosquet
Nacionales

MARN sobre bonos de carbono: "Es un pago por un servicio ambiental que incentiva a mantener el bosque"

06:24 PM, Ene 06
Arriban los primeros vuelos de retornados desde EE.UU. de 2026t
Nacionales

Arriban los primeros vuelos de retornados desde EE.UU. de 2026

07:42 PM, Ene 06
Así se jugarán los cuartos de final de la Copa de África t
Deportes

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa de África

08:22 PM, Ene 06
Thibaut Courtois: Queremos ganar el primer trofeo del añot
Deportes

Thibaut Courtois: "Queremos ganar el primer trofeo del año"

07:00 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos