Francisco Arredondo en la cuarta etapa del Rally Dakar 2026

Arredondo logró completar la etapa en la posición 84 de la categoría Rally2 de motocicletas, en un día donde simplemente llegar a la meta ya representó una victoria personal.

El guatemalteco Francisco Arredondo durante el Rally Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

La cuarta etapa del Rally Dakar 2026 quedará marcada como una de las más exigentes de esta edición, y el piloto guatemalteco Francisco Arredondo fue protagonista de una jornada que puso a prueba resistencia, concentración y temple. La llamada Etapa Maratón, disputada este miércoles en los desiertos de Alula, Arabia Saudita, llevó a los competidores al límite durante más de ocho horas de recorrido. Arredondo logró completar el desafío en la posición 84 de la categoría Rally2 de motocicletas, con un tiempo total de 8:24.24 horas, en un día donde simplemente llegar a la meta ya representó una victoria personal.

Por segundo día consecutivo, el guatemalteco enfrentó una prueba de desgaste extremo, tanto físico como mental. La división Rally2 vivió una auténtica sacudida, reflejando por qué el Dakar es considerado la carrera más dura del mundo. La dureza del terreno, la navegación compleja y el cansancio acumulado no dieron tregua, y muchos de los favoritos pagaron un alto precio en esta etapa, que no tuvo piedad ni con los nombres más fuertes del clasificador.

¿Qué viene a Francisco Arredondo?

La jornada estuvo marcada por varios abandonos de peso. El sudafricano Michael Docherty, principal candidato al triunfo en la categoría y ganador de tres de las primeras cuatro etapas, quedó fuera de competencia tras sufrir una avería en una de sus llantas.

A él se sumaron el francés Mathieu Doveze y el estadounidense Brandon Krause, quienes no pudieron continuar luego de accidentes. Estos imprevistos confirmaron el carácter impredecible de la Etapa Maratón, donde la fiabilidad mecánica y la capacidad de reacción del piloto son tan importantes como la velocidad.

Alula ofreció un reto adicional al tratarse de una etapa sin asistencia técnica externa, obligando a los pilotos a confiar únicamente en sus conocimientos mecánicos y en la ayuda entre competidores. En ese contexto, Arredondo finalizó a 3:42.06 horas del ganador de la etapa, el francés Neels Theric, y se ubicó en el puesto 83 de la clasificación general de Rally2. Con la mirada puesta en la quinta etapa, que cerrará la Etapa Maratón rumbo a Hail, el piloto guatemalteco continúa su lucha en un Dakar que exige constancia, inteligencia y una fortaleza mental fuera de lo común.

