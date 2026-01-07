Definidos los octavos de final de la Copa del Rey

El Real Madrid se enfrentará al Albacete, el Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña, los tres de Primera División como visitantes, en los octavos de final de la Copa del Rey a único partido, que se disputarán los próximos 13, 14 y 15 de enero.
En los otros cinco emparejamientos, el Athletic Club visitará a la Cultural Leonesa, el Valencia se desplazará a Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo con el Rayo Vallecano.
Octavos de final de Copa del Rey
- Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid
- Racing de Santander-Barcelona
- Albacete-Real Madrid
- Cultural Leonesa-Athletic Club
- Burgos-Valencia
- Betis-Elche
- Real Sociedad-Osasuna
- Alavés-Rayo Vallecano
Es importante destacar que todas las llaves son a partido único como se ha manejado desde ediciones anteriores, y el encuentro se disputará en el campo del equipo de menor categoría, en el caso de ser ambos de la misma categoría se sorteará.
A partir de semifinales es partido a ida y vuelta, y en la final vuelve a ser partido único con sede ya establecida: Estadio La Cartuja, en Sevilla.