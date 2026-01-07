 Definidos los octavos de final de la Copa del Rey
Deportes

Definidos los octavos de final de la Copa del Rey

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, clubes que están en la Supercopa de España, enfrentarán a equipos de segunda división en octavos de final.


Trofeo de la Copa del Rey - EFE
Trofeo de la Copa del Rey / FOTO: EFE

El Real Madrid se enfrentará al Albacete, el Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña, los tres de Primera División como visitantes, en los octavos de final de la Copa del Rey a único partido, que se disputarán los próximos 13, 14 y 15 de enero.

En los otros cinco emparejamientos, el Athletic Club visitará a la Cultural Leonesa, el Valencia se desplazará a Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo con el Rayo Vallecano.

Octavos de final de Copa del Rey

  •   Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid
  • Racing de Santander-Barcelona
  • Albacete-Real Madrid
  • Cultural Leonesa-Athletic Club
  • Burgos-Valencia
  • Betis-Elche
  • Real Sociedad-Osasuna
  • Alavés-Rayo Vallecano  

Es importante destacar que todas las llaves son a partido único como se ha manejado desde ediciones anteriores, y el encuentro se disputará en el campo del equipo de menor categoría, en el caso de ser ambos de la misma categoría se sorteará.

A partir de semifinales es partido a ida y vuelta, y en la final vuelve a ser partido único con sede ya establecida: Estadio La Cartuja, en Sevilla.

Foto embed
Copa del Rey, sorteo de octavos de final para el 7 de enero de 2026 - EFE

