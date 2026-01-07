 El mensaje de Neymar tras su renovación con Santos
Deportes

El mensaje de Neymar tras su renovación con Santos

"Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz", declaró Neymar luego de renovar su vínculo con el 'Peixe' hasta diciembre del 2026.

El Santos FC de Neymar logra la salvación - Santos FC
El Santos FC de Neymar logra la salvación / FOTO: Santos FC

Neymar confirmó su continuidad en el Santos FC tras un año que él mismo describió como exigente, marcado por las lesiones y los periodos de ausencia, pero también por el constante respaldo de la afición. El delantero brasileño renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, reafirmando su vínculo con el club donde se formó profesionalmente y al que regresó a comienzos de la temporada 2025. La decisión supone un paso importante dentro del proceso de reconstrucción que atraviesa la institución paulista, que vuelve a apoyarse en uno de sus ídolos más representativos.

El club anunció la renovación mediante un comunicado oficial en el que celebró la permanencia del llamado Príncipe de Vila Belmiro. Desde la directiva se subrayó que Neymar continúa siendo una pieza central del proyecto deportivo a mediano plazo. En la misma línea se expresó el presidente Marcelo Teixeira, quien destacó que la continuidad del atacante "demuestra" la solidez del trabajo que se viene realizando y llamó a la afición a seguir acompañando al equipo: "Estamos en el camino correcto. Así que vamos adelante. Aficionado, contamos contigo".

Neymar describe su último año con el Santos

Por su parte, Neymar valoró especialmente el apoyo recibido durante su regreso al club, en un periodo que combinó retos físicos y emocionales. "2025 fue un año especial y desafiante para mí, momentos de alegría y de superación que solo fui capaz de afrontar gracias al amor de ustedes", declaró el futbolista, agradeciendo el respaldo de los seguidores. Al mirar hacia el futuro, el internacional brasileño fue contundente sobre su decisión de continuar en el Santos: "Llegó 2026 y el destino no podía ser diferente. El Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes con quienes quiero conquistar los sueños que faltan".

En el plano deportivo, Neymar regresó al Santos con un rol protagónico, luciendo el dorsal 10 y el brazalete de capitán. Durante la última temporada fue determinante en la reacción del equipo, con una producción de goles y asistencias que lo consolidaron como referente ofensivo.

Además, alcanzó la cifra de 150 goles con la camiseta del club, un registro histórico que lo acerca al grupo de los máximos artilleros de la institución. Con su renovación hasta 2026, Santos y Neymar refuerzan una relación basada en la identificación mutua y el compromiso de seguir construyendo nuevos objetivos deportivos juntos.

Foto embed
Neymar agradece a Dios tras lograr la salvación con el Santos FC - X @neymarjr

