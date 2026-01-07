 Hallan un cadáver en las instalaciones de un club argentino
Deportes

Hallan un cadáver en las instalaciones de un club de futbol argentino

El cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición, fue descubierto en una de las canchas auxiliares de la institución.

Hallan un cadáver en las instalaciones de un club de futbol argentino - Diario 33
Hallan un cadáver en las instalaciones de un club de futbol argentino / FOTO: Diario 33

Un macabro hallazgo conmocionó este martes a la comunidad deportiva y a los vecinos de la localidad misionera de Garupá, luego de que fuera encontrado un cadáver en las instalaciones del Club Crucero del Norte. El cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición, fue descubierto en una de las canchas auxiliares del predio ubicado en el paraje Santa Inés, según confirmaron fuentes oficiales.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14 horas, cuando un empleado del club realizaba tareas de mantenimiento en la cancha auxiliar N°3. Mientras cortaba el pasto, el trabajador advirtió la presencia del cuerpo en un sector del campo y dio aviso inmediato a las autoridades del club. El lugar, si bien forma parte de una zona utilizada habitualmente para entrenamientos, se encuentra apartado de la circulación diaria y con vegetación alta, lo que habría dificultado su detección previa.

Balón de fútbol - Pixabay

Iniciaron las investigaciones sobre el cadáver hallado en las instalaciones del Club Crucero del Norte

De acuerdo con lo informado por el portal local El Territorio, el sector donde fue encontrado el cadáver no es de tránsito constante, pese a estar dentro de un predio deportivo que alberga las prácticas del plantel que este año competirá en la Liga Posadeña de Fútbol y en el Torneo Regional Federal Amateur. Esta situación genera interrogantes sobre el tiempo que el cuerpo habría permanecido en el lugar sin ser advertido.

Tras ser notificado, el presidente de Crucero del Norte —quien se encontraba en el predio al momento del hallazgo— se comunicó con la Policía de Misiones. Efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona acudieron rápidamente al lugar, donde procedieron a preservar la escena y activar el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

En el predio también se hicieron presentes el fiscal René Casals y el juez Ricardo Balor, quienes supervisaron las primeras actuaciones judiciales. Asimismo, se solicitó la intervención de la Policía Científica y de un médico policial para realizar las pericias iniciales y una evaluación forense preliminar que permita recabar indicios clave para la investigación.

Según indicaron fuentes policiales, el avanzado estado de descomposición del cuerpo impide, por el momento, su identificación. Por este motivo, se aguardan los resultados de la autopsia que realizará el cuerpo médico forense, procedimiento que será determinante para establecer tanto la identidad de la persona fallecida como las circunstancias y la data del deceso. Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricto hermetismo.

