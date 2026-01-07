 Simeone no se fía del Real Madrid
Simeone no se fía del Real Madrid

El técnico del Atlético de Madrid habló en conferencia de prensa previo al 'Derbi' ante los merengues por la Supercopa de España.

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid - EFE
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

Diego Simeone afronta un nuevo derbi ante el Real Madrid con un mensaje claro: cada partido tiene su propia historia. En la previa de las semifinales de la Supercopa de España, que se disputan este jueves en Yeda (Arabia Saudí), el técnico del Atlético de Madrid restó cualquier conexión con el reciente duelo liguero jugado en el Metropolitano. "Cada partido es diferente a los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano no va a estar relacionado con el del jueves", afirmó el entrenador argentino, subrayando que ambos equipos deberán apoyarse en sus virtudes para competir y avanzar en el torneo.

El Cholo también se refirió a la figura de Julián Álvarez, protagonista en aquel encuentro de Liga con un doblete, pero que actualmente atraviesa un momento más irregular. Pese a ello, Simeone defendió al delantero con convicción: "Julián por sí solo ha demostrado el futbolista que es. Esperemos que mañana tenga un gran partido". Además, explicó su forma de acompañar al jugador en esta etapa, destacando la importancia del aspecto humano: "Más allá de un futbolista hay una persona y lo importante es que la persona esté bien".

Simeone define los últimos detalles

En contraste con la situación de Álvarez, Simeone elogió el presente de Alexander Sorloth, quien llega tras marcar ante la Real Sociedad. El noruego, según el entrenador, atraviesa "el momento más regular a nivel de juego" y ofrece alternativas distintas en ataque. "Su fortaleza física nos da patrones para atacar de distintas maneras. El equipo necesita a este Sorloth", remarcó, valorando su ambición y su impacto en el funcionamiento colectivo.

Por último, el técnico rojiblanco evitó despejar las incógnitas en el centro del campo, especialmente ante la posible ausencia de Pablo Barrios por molestias musculares. Simeone dejó abiertas varias opciones y mantuvo el misterio hasta última hora: "Tenemos posibilidad de que juegue Marcos Llorente por dentro, está Connor Gallagher, Johnny Cardoso... mañana decidiremos quién le hace mejor al equipo". Un mensaje coherente con su discurso: prudencia, adaptación y máxima concentración ante un nuevo capítulo del eterno duelo madrileño.

