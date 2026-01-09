 Convocados de Guatemala para enfrentar a Canadá en amistoso
Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026

Conoce a los convocados por Luis Fernando Tena para el juego amistoso ante los canadienses del próximo 17 de enero.

Duelo entre Canadá y Guatemala en 2025
Duelo entre Canadá y Guatemala en 2025 / FOTO: Archivo

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) reveló el listado de 22 jugadores convocados por el técnico mexicano Luis Fernando Tena para el duelo amistoso del próximo 17 de enero que sostendrán las Selecciones de Canadá y Guatemala en territorio estadounidense.

A falta de una semana de ese compromiso, Tena ha llamado a siete jugadores del bicampeón Antigua G. F. C. y a otros siete del subcampeón Municipal, siendo estos dos clubes la base de la Selección Mayor de cara al primer compromiso amistoso del año.

El listado lo completan dos jugadores de Xelajú, dos de Comunicaciones, uno de Malacateco, más la incorporación de los legionarios: Decarlo Guerra (LAFC), Matt Evans (LAFC) y Damian Rivera (Phoenix Rising FC).

Luis Morán, José Ardón, José Rosales, Héctor Prillwitz, Oscar Castellanos, Óscar Santis y Marvin Ávila Jr. son los convocados a Selección Nacional del bicampeón Antigua G. F. C.

Por Municipal, los llamados son: Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Jefry Bantes, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y Pedro Altán.

Solo los jugadores José Carlos Pinto y Darwin Lom son los convocados en Comunicaciones. Por Xelajú Widvin Tebalán y Marcelo Hernández; y por Malacateco está Kevin Ramírez. Y los restantes tres seleccionados llamados son los legionarios: Guerra, Evans y Rivera.

Foto embed
Convocatoria de Luis Fernando Tena para el Guatemala-Canadá - FFG

Guatemala vs. Canadá

Las selecciones de Guatemala y Canadá se medirán en partido amistoso el próximo sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Será el primer amistoso del año para ambas selecciones. Para los canadienses es un duelo preparatorio con miras a la Copa del Mundo de la FIFA donde ellos son anfitriones juntos a México y Estados Unidos. Por su parte, los chapines se preparan para encarar más adelante la Nations League de la Concacaf.

Guatemala vivió un 2025 lleno de emociones, que comenzó con una actuación histórica en la Copa Oro Concacaf donde finalizó tercera, hasta llorar sangre en la eliminatoria mundialista donde en casa se le escapó la posibilidad de asistir a sus primera Copa del Mundo tras una derrota ante Panamá.

Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemala

La convocatoria destaca por estar integrada, en su mayoría, por jugadores que militan en la Major League Soccer y en la Premier League de Canadá.

