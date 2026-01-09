Mensaje de Vinícius a Simeone: Has perdido otra eliminatoria

El brasileño Vinícius Junior respondió a una publicación en Instagram en la que se muestra una discusión con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en la que le dice que le va a echar Florentino Pérez, con un mensaje recordando que sale derrotado de otra eliminatoria.
"Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo", dijo Simeone a Vinícius en la primera de las dos discusiones que protagonizaron en el derbi de semifinal de la Supercopa de España a la que respondió el futbolista brasileño en las redes.
"Has perdido otra eliminatoria", escribió 'Vini' desde su cuenta oficial al vídeo en referencia a Diego Simeone.
Simeone no recuerda palabras a Vinícius
El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior. Un intercambio de palabras entre ambos que Simeone aseguró no recordar pero que acabó con amarilla tras enzarzarse por última vez cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo rojiblanco como un mal ejemplo de deportista.
"No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar", respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego.
Sin embargo, ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: "No me acuerdo. Tengo memoria complicada".
Mateu Alemany dice que es irrelevante
Mateu Alemany, Director de Fútbol del Atlético de Madrid, dijo este jueves que no tiene "ni idea" ni tiene "constancia" de lo que le dijo Diego Simeone a Vinícius durante la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid, pero explicó que "estas cosas" le parecen "irrelevantes" porque "lo que en el fútbol se habla ahí abajo ahí se queda".
Preguntado por ‘Movistar’ al término del partido por este hecho ("Sé que no lo has visto, pero yo te lo cuento: Simeone, a Vinicius, ‘te va a echar Florentino, te va a echar Florentino’", fue la cuestión de la periodista a Alemany), el directivo respondió: "Yo no tengo ni idea. En general, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo".
"No tengo constancia de esa situación y por tanto supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán. El ‘míster’ (Diego Simeone), supongo, que en rueda de prensa dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que en el fútbol se habla ahí abajo ahí se queda", añadió.
